Grupo Éxito abre dos tiendas y remodela tres más en un solo día, con una inversión de $27.000 millones

En un movimiento que la propia compañía describe como “sin precedentes”, Grupo Éxito aceleró el ritmo de su estrategia comercial y este 20 de noviembre de 2025 ejecutó un despliegue simultáneo pocas veces visto en el retail colombiano. La compañía abrió la primera Boutique Arkitect, inauguró el primer Outlet Éxito de moda, hogar y electrodigital, y presentó las renovaciones completas de Carulla Poblado, Éxito Los Molinos y Éxito Usme. Todo en cuestión de horas, reforzando su apuesta por modernizar tiendas, ampliar surtidos y fortalecer su negocio textil. Según Carlos Calleja, presidente ejecutivo del Grupo Éxito, el punto central es invertir en un país que exige mejores precios, mejores experiencias y más oportunidades. “Con dos aperturas de tiendas y tres remodelaciones en un solo día, realizamos una inversión superior a los 27 mil millones de pesos para fortalecer la oferta y mejorar la experiencia de nuestros clientes. Estas remodelaciones son parte de la estrategia de invertir en Colombia hoy, mañana y siempre”, explicó el directivo. Puede leer más: La expansión del Éxito inicia una nueva etapa con apertura tiendas de moda

Boutique Arkitect: la nueva apuesta del negocio textil

La apertura más simbólica del día fue, quizás, la de la primera Boutique Arkitect, un espacio de 215 metros cuadrados dedicado a la moda en formato íntimo, curado y con atención personalizada. La tienda concentra más de 300 referencias de Arkitect y Bronzini para que los clientes armen un “total look” sin recorrer pasillos de supermercado. Esta propuesta responde a una demanda creciente: los estudios internos mostraron que los consumidores querían un lugar exclusivo para la moda, con diseño, comodidad y calidad como ejes. La movida también consolida la expansión del negocio textil, uno de los motores propios de Grupo Éxito, con un foco de fortalecer el talento nacional y democratizar la moda. Conozca más: Acción del Grupo Éxito regresa este mes al principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia

Primer Outlet Éxito en Medellín: descuentos permanentes del 50% al 70%

Otra de las grandes novedades es el primer Outlet Éxito, ubicado en pleno Paseo de Junín, en Medellín. El espacio, de 822 metros cuadrados, mezcla tres líneas clave: moda, hogar y electrodigital. La promesa para el bolsillo es contundente con descuentos permanentes del 50% y hasta 70% en productos seleccionados. Se trata de un formato pensado para dinamizar el consumo en temporada alta y marcar un hito en la estrategia de precios agresivos en regiones donde la competencia es cada vez más dura.

Primer Outlet Éxito en hogar, moda y electrodigital.

Renovación Éxito Los Molinos: más carnes, más frescura, más experiencias

En el occidente de Medellín, el almacén Éxito Los Molinos —de 1.904 metros cuadrados— recibió una transformación completa. La renovación apunta a tres frentes: ampliación de la sección de carnes, ahora con 56 pies de exposición; nueva sección Gourmet, dirigida a consumidores que buscan productos diferenciados; y redistribución estratégica de categorías como frutas y verduras, lácteos, bebidas, cervezas y comida preparada. Todo con un objetivo de mejorar la experiencia, reforzar la frescura y actualizar el concepto del hipermercado de barrio. Puede conocer: Grupo Éxito revierte pérdidas y alcanza utilidad neta de $142.905 millones en el tercer trimestre de 2025

Renovación Carulla Poblado: modernización total en el corazón del sector

Carulla, la marca premium del grupo, también tuvo su momento. El almacén Carulla Poblado, de 1.032 metros cuadrados y ubicado diagonal al parque de El Poblado, fue renovado de punta a punta. Los cambios más visibles incluyen fachada y acabados internos completamente nuevos; un grafiti de ciudad, obra de arte local que le entrega identidad al espacio; ampliación de refrigerados y congelados, y sección de carnes más grande, con un incremento de más de 6 pies. Este Carulla busca ser un punto de encuentro para residentes y visitantes de una de las zonas más dinámicas de Medellín.

Carulla Poblado.

Renovación Éxito Usme: un almacén para una comunidad de más de 400 mil habitantes