Grupo Éxito abre dos tiendas y remodela tres más en un solo día, con una inversión de $27.000 millones

En un movimiento que la propia compañía describe como “sin precedentes”, Grupo Éxito aceleró el ritmo de su estrategia comercial y este 20 de noviembre de 2025 ejecutó un despliegue simultáneo pocas veces visto en el retail colombiano.
La compañía abrió la primera Boutique Arkitect, inauguró el primer Outlet Éxito de moda, hogar y electrodigital, y presentó las renovaciones completas de Carulla Poblado, Éxito Los Molinos y Éxito Usme.
Todo en cuestión de horas, reforzando su apuesta por modernizar tiendas, ampliar surtidos y fortalecer su negocio textil.
Según Carlos Calleja, presidente ejecutivo del Grupo Éxito, el punto central es invertir en un país que exige mejores precios, mejores experiencias y más oportunidades.
“Con dos aperturas de tiendas y tres remodelaciones en un solo día, realizamos una inversión superior a los 27 mil millones de pesos para fortalecer la oferta y mejorar la experiencia de nuestros clientes. Estas remodelaciones son parte de la estrategia de invertir en Colombia hoy, mañana y siempre”, explicó el directivo.
