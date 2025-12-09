Del like al voto: así se mueven los partidos con influencers al Congreso

El camino parece haber estado marcado desde 2022. Ese año el influenciador Jonathan Ferney Pulido Hernández —conocido en redes y luego en la política como “Jota Pe Hernández”— dio el batacazo no solo en las elecciones legislativas de ese año, sino que pateó el tablero al ser el senador más votado de su partido (Alianza Verde, que estaba en la coalición Centro Esperanza). Esa vez, con 189.291 votos, superó al exnegociador de paz, Humberto de la Calle, y fue la tercera mayor votación después de los uribistas Miguel Uribe Turbay (q.e.p.d) y María Fernanda Cabal.
En ese panorama, para 2026 no será uno ni dos ni tres —sino hasta cuatro— los partidos que apelarán a incluir estos perfiles de candidatos en sus listas al Senado y a la Cámara para jalar la mayor cantidad de apoyos.
El petrista y hoy gobernante partido Pacto Histórico marcó una primera pauta en su consulta interna el pasado 26 de octubre, en la que cuatro creadores de contenido en redes sociales sacaron votaciones destacadas que casi les asegura un asiento en el Congreso el otro año. Y por esa vía irán también el Partido Liberal, Cambio Radical y la coalición Ahora Colombia: conformada por Dignidad y Compromiso, el Nuevo Liberalismo y el Mira.
Un fenómeno creciente
La pauta marcada por “Jota Pe” la siguieron en las elecciones regionales de 2023 dos personas que lograron llegar al Concejo de Bogotá con un celular, una cámara y cuentas en redes sociales.
El fenómeno de esas elecciones en la capital fue Daniel Briceño, quien se convirtió en un referente de contratación pública y de veeduría ciudadana en su cuenta de X (antiguo Twitter) @danielbricen desde el inicio del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Fue así que el uribista Centro Democrático lo fichó y dio la sorpresa al sacar 49.894 sufragios, sacándole más de 17.000 de distancia a la segunda candidata que más votos sacó de su colectividad. Con esos resultados, Briceño fue el tercer concejal más votado.
El primero que estuvo por delante de él fue el motero Julián Forero (conocido como ‘Fuchi’), quien obtuvo 70.032 apoyos. Si bien no es propiamente un influencer, es una persona que no viene de la política tradicional y que en sus redes sociales hacia activismo en favor de los motociclistas de Bogotá. De hecho, el partido que avaló a Forero puso otro concejal que no venía del mundo político: el influenciador Ángelo Schiavenato, quien se hizo conocido en 2022 porque arrolló con su vehículo a unos ladrones en la capital. Y así sacó 11.022 apoyos y llegó a ser cabildante.