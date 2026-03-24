Así fue el ataque en el que conductor de una camioneta atropelló a un ciclista en Bogotá y luego se fugó

Un video que circuló por redes sociales durante este fin de semana mostró cómo una camioneta atropelló a un ciclista en Bogotá y luego se dio a la fuga. Sucedió este pasado sábado 21 de marzo. Las autoridades ya iniciaron el proceso de recolección de pruebas para esclarecer lo acontecido.
El ciclista atropellado, Andrés Madrigal Morales, hombre de familia que desde hace siete años cumple sus turnos en el aeropuerto El Dorado, salió de su casa en horas tempranas de la mañana antes de encontrarse con un conductor que no tuvo ningún reparo en atropellarlo.
El incidente, que quedó registrado por las cámaras de seguridad, involucró a un conductor de una camioneta negra y a Morales, que quedó con lesiones de extrema gravedad luego del ataque.