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Así fue el ataque en el que conductor de una camioneta atropelló a un ciclista en Bogotá y luego se fugó

El siniestro, registrado por cámaras de seguridad el pasado 21 de marzo, dejó a la víctima con heridas críticas.

  • El hecho sucedió este pasado sábado 21 de marzo en Bogotá. Foto: Captura de video/Redes sociales.
    El hecho sucedió este pasado sábado 21 de marzo en Bogotá. Foto: Captura de video/Redes sociales.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un video que circuló por redes sociales durante este fin de semana mostró cómo una camioneta atropelló a un ciclista en Bogotá y luego se dio a la fuga. Sucedió este pasado sábado 21 de marzo. Las autoridades ya iniciaron el proceso de recolección de pruebas para esclarecer lo acontecido.

El ciclista atropellado, Andrés Madrigal Morales, hombre de familia que desde hace siete años cumple sus turnos en el aeropuerto El Dorado, salió de su casa en horas tempranas de la mañana antes de encontrarse con un conductor que no tuvo ningún reparo en atropellarlo.

El incidente, que quedó registrado por las cámaras de seguridad, involucró a un conductor de una camioneta negra y a Morales, que quedó con lesiones de extrema gravedad luego del ataque.

Los hechos: De un reclamo a una persecución

El suceso ocurrió aproximadamente a las 7:10 a.m., a pocas cuadras del CAI Santander, en el barrio Autopista Sur. Según la reconstrucción de los hechos, la víctima de 34 años increpó al conductor de una camioneta Chevrolet Captiva Sport (placa MWO 533) que circulaba en contravía por una vía de doble sentido.

Tras el reclamo, el conductor del vehículo no retomó su carril, sino que inició una persecución contra el ciclista. De acuerdo con las denuncias interpuestas, el carro también intentó embestir previamente a otros dos ciclistas antes de dirigir el vehículo contra Morales.

En una maniobra que, según registra el video, fue realizada de forma deliberada, la camioneta impactó la parte trasera de la bicicleta y, tras derribar al ciclista, le pasó por encima con ambos neumáticos del costado derecho. Posteriormente, el implicado abandonó el lugar sin prestar auxilio a la víctima.

Parte médico y secuelas permanentes

Madrigal Morales, quien se desempeña como operario en el Aeropuerto El Dorado desde hace siete años, fue trasladado de urgencia a la clínica Medicentro.

El diagnóstico médico inicial reveló la magnitud del trauma: fracturas conminutas en la pierna derecha, fractura de cadera, pelvis y tabique nasal, además de una luxación en el brazo derecho y múltiples hematomas internos.

Miguel Morales, hermano de la víctima, le dijo a El Tiempo que el estado de salud de Andrés es delicado debido a complicaciones en el sistema urinario y digestivo derivadas del aplastamiento.

“No ha podido orinar de manera normal, tuvieron que ponerle una sonda permanente para que el cerebro vuelva a transmitir esa función”, señaló. También estableció que: “La vida le cambió en el transcurso de la casa al trabajo, le cambió drásticamente”.

Implicaciones legales

El presunto agresor fue identificado posteriormente como Juan Carlos Forero Delgado, un comerciante de la zona. Aunque el vehículo fue inmovilizado por la Policía de Tránsito y el caso ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, el señalado se encuentra actualmente en libertad, lo que ha generado indignación en la familia Madrigal.

“El conductor reconoció en el CAI que lo atropelló por un ataque de ira”, afirmó el hermano de la víctima al medio ya mencionado. Es más, señaló que, luego de que el hombre huyó, esto debería tipificarse como “intento de homicidio y omisión de socorro”.

Y como si eso no fuera poco, el hermano del ciclista atropellado, aseguró que en el CAI el comerciante le dijo que: “Sí, yo atropellé a su hermano, me llené de ira y lo atropellé, le pasé por encima y me di a la fuga”.

Lea también: ¿Trump le quiere enviar un mensaje? Detalles de la filtración de la investigación que se llevaría contra Petro en EE. UU.

Por su parte, el presidente del Concejo de Bogotá (2026), Papo Amin, aseguró en un mensaje que compartió a tráves de sus redes sociales, que esto es un acto: “¡TERRIBLE! Este si es un asesino al volante. Increíble como este vehículo particular arrolló a un ciclista y se dio a la fuga. Ojalá sea encontrado y reciba la sanción más sever @SectorMovilidad”.

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