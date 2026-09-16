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Lili Pink: Fiscalía ocupó 45 inmuebles por más de $184.000 millones en proceso de extinción de dominio

Por investigación de contrabando y lavado de activos, la Fiscalía impuso nuevas medidas cautelares sobre 45 inmuebles vinculados a Lili Pink, ubicados en Bogotá y otras seis ciudades del país.

  • Los procedimientos de ocupación de los 45 inmuebles fueron realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y el Ejército Nacional en Bogotá y otras ciudades del país. Foto: Manuel Saldarriaga
    Los procedimientos de ocupación de los 45 inmuebles fueron realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y el Ejército Nacional en Bogotá y otras ciudades del país. Foto: Manuel Saldarriaga
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 37 minutos
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La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 45 inmuebles vinculados a Fast Moda S.A.S., comercializadora de la marca Lili Pink, como parte de un proceso de extinción de dominio. Los bienes, avaluados en $184.615 millones, están ubicados en Bogotá, Funza, La Calera, Tenjo, Cartagena, Pereira, Ibagué y Cali.

La medida recae sobre 17 predios rurales y 28 urbanos, que quedaron bajo embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo tras los procedimientos adelantados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional.

Entérese: Niegan prisión preventiva contra presuntos involucrados en caso Lili Pink; así va la investigación

De acuerdo con la investigación, los inmuebles estarían relacionados con una estructura que habría utilizado la comercialización de prendas de vestir para facilitar el ingreso al país de mercancía de contrabando y dinero de origen ilícito. La actuación sobre estas propiedades hace parte de un expediente que las autoridades vienen desarrollando desde hace cuatro años.

El caso comenzó en 2022, luego de un informe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). A partir de esa información, la Fiscalía inició las pesquisas sobre las empresas y los movimientos financieros relacionados con el conglomerado.

La investigación avanzó hasta el 27 de abril de 2026, cuando las autoridades ocuparon 405 locales, 40 inmuebles y ocho vehículos en 59 municipios. Esa operación hizo parte de las actuaciones adelantadas sobre los bienes y sociedades que aparecen vinculados al expediente.

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Dentro del proceso se investigan presuntas operaciones de lavado de activos por $730.000 millones, enriquecimiento ilícito por $430.000 millones y contrabando por $75.000 millones. Ocho personas vinculadas a la firma no aceptaron los cargos formulados por las autoridades.

El expediente también tuvo un nuevo movimiento en agosto de 2026, cuando la Fiscalía vinculó a la investigación a la sociedad Elephant Import & Export S.A.S.

¿Qué pasará con los 45 inmuebles de Lili Pink tras las medidas cautelares de la Fiscalía?

A pesar del despliegue operativo, la medida judicial no implica la suspensión de las actividades comerciales que actualmente funcionan en los inmuebles, ya que algunos de los predios están ocupados por bodegas, outlets y locales de terceros que operan bajo contratos de arrendamiento.

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Al tratarse de medidas cautelares preventivas —cuyo fin es proteger los activos mientras avanza el proceso y evitar su ocultamiento, sin representar aún una sanción o condena definitiva—, los comercios arrendatarios deberán continuar respondiendo por sus obligaciones de manera habitual. En caso de que la justicia decrete formalmente la extinción de dominio, la administración de los bienes y el cobro de los arrendamientos pasarán a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué bienes fueron afectados por las medidas cautelares contra Lili Pink?
La Fiscalía impuso medidas sobre 45 inmuebles vinculados a Fast Moda S.A.S., de los cuales 17 son predios rurales y 28 urbanos. Están ubicados en Bogotá, Funza, La Calera, Tenjo, Cartagena, Pereira, Ibagué y Cali.
¿Qué significa el embargo y secuestro de los inmuebles de Lili Pink?
Significa que los bienes quedan bajo medidas cautelares mientras avanza el proceso de extinción de dominio, incluida la suspensión del poder dispositivo sobre las propiedades.
¿Qué delitos se investigan en el caso relacionado con Lili Pink?
El expediente contempla investigaciones por lavado de activos por $730.000 millones, enriquecimiento ilícito por $430.000 millones y contrabando por $75.000 millones.
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