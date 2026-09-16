Lili Pink: Fiscalía ocupó 45 inmuebles por más de $184.000 millones en proceso de extinción de dominio

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 45 inmuebles vinculados a Fast Moda S.A.S., comercializadora de la marca Lili Pink, como parte de un proceso de extinción de dominio. Los bienes, avaluados en $184.615 millones, están ubicados en Bogotá, Funza, La Calera, Tenjo, Cartagena, Pereira, Ibagué y Cali.

La medida recae sobre 17 predios rurales y 28 urbanos, que quedaron bajo embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo tras los procedimientos adelantados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional.

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De acuerdo con la investigación, los inmuebles estarían relacionados con una estructura que habría utilizado la comercialización de prendas de vestir para facilitar el ingreso al país de mercancía de contrabando y dinero de origen ilícito. La actuación sobre estas propiedades hace parte de un expediente que las autoridades vienen desarrollando desde hace cuatro años.

El caso comenzó en 2022, luego de un informe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). A partir de esa información, la Fiscalía inició las pesquisas sobre las empresas y los movimientos financieros relacionados con el conglomerado.

La investigación avanzó hasta el 27 de abril de 2026, cuando las autoridades ocuparon 405 locales, 40 inmuebles y ocho vehículos en 59 municipios. Esa operación hizo parte de las actuaciones adelantadas sobre los bienes y sociedades que aparecen vinculados al expediente.

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Dentro del proceso se investigan presuntas operaciones de lavado de activos por $730.000 millones, enriquecimiento ilícito por $430.000 millones y contrabando por $75.000 millones. Ocho personas vinculadas a la firma no aceptaron los cargos formulados por las autoridades.

El expediente también tuvo un nuevo movimiento en agosto de 2026, cuando la Fiscalía vinculó a la investigación a la sociedad Elephant Import & Export S.A.S.