¿Se limitará el efectivo en Colombia? La propuesta que cambiaría la compra de vivienda, carros y lotes

Comprar un apartamento, un carro o un lote pagando en efectivo podría tener nuevas restricciones en Colombia. La posibilidad quedó sobre la mesa con el Estatuto Antiterrorista que impulsa el Gobierno de Abelardo de la Espriella, una iniciativa que busca reforzar los controles sobre el origen de los recursos para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La propuesta ya tiene el respaldo de Asobancaria. Jonathan Malagón, presidente del gremio, celebró que el Gobierno estudie limitar los pagos en efectivo en compras de alto valor y advirtió que este tipo de operaciones debe contar con mecanismos para identificar de dónde viene el dinero.
“El sector financiero colombiano celebra que el Gobierno nacional estudie limitar los pagos en efectivo en compras de alto valor como parte del Estatuto Antiterrorista”, escribió Malagón en su cuenta de X.
El dirigente gremial fue más allá al referirse a tres de los bienes que quedarían en el centro de la discusión: “La compra de apartamentos, carros y lotes debe contar con mecanismos que permitan rastrear el origen de los recursos”.
Y añadió: “Seguir la ruta del dinero es fundamental para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo”.
El pronunciamiento se conoció después de que el presidente anunciara, el lunes 12 de octubre, que el Gobierno presentará el Estatuto Antiterrorista ante el Congreso. La iniciativa pretende fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar el terrorismo y sus fuentes de financiación, entre ellas el narcotráfico y la minería ilegal.