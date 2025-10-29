Fuertes lluvias dejan a más de 850 familias damnificadas en El Bagre, Antioquia

Las autoridades se encuentran en alerta por las fuertes lluvias que se han reportado en subregiones como el Nordeste, Urabá y el Bajo Cauca antioqueño. En este último, la ola invernal causó estragos en el municipio de El Bagre, dejando más de 850 familias damnificadas.

Calles, viviendas y locales comerciales se encuentran bajo el agua debido al desbordamiento de los ríos Nechí y Tigüí, sumado al aumento del caudal de varias quebradas, que inundaron varias zonas residenciales.

Los organismos de socorro trabajan para atender la situación; sin embargo, la Alcaldía de El Bagre indicó que los daños materiales son considerables, siendo esta la inundación más grande que se ha reportado este año. Por el momento, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) envió maquinaria amarilla para apoyar las labores de desagüe y limpieza en el municipio.

La situación en El Bagre se mantiene crítica. El pronóstico climático indica que las precipitaciones podrían continuar durante los próximos días debido a que, según afirma el Dagran el departamento se encuentra en alerta debido a una fase del fenómeno de La Niña.