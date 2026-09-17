Muy “campante”: capturaron en Castilla a hombre que llevaba una lora frentiamarilla en el hombro

Un hombre fue capturado en flagrancia en la Comuna 5 Castilla, de Medellín, luego de que uniformados de la Policía lo sorprendieran llevando sobre uno de sus hombros una lora frentiamarilla. El procedimiento se realizó durante un operativo de control al tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre adelantado por integrantes del Grupo de Protección Ambiental y Recursos Naturales de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Lea más: Triste desenlace: murió la guacamaya que había sido rescatada en Robledo Los uniformados se encontraban realizando labores de vigilancia cuando, en la carrera 75 con calle 95 de este barrio, observaron al hombre con el ave sobre el hombro. Al ser requerido para demostrar que contaba con permiso para tenerla en su poder, manifestó que no tenía autorización. Durante el procedimiento también se presentó una situación relacionada con su identificación, pues en principio habría entregado un nombre y después suministró otro.

Ante lo ocurrido, la Policía lo capturó y lo dejó a disposición de la autoridad judicial competente. El caso fue presentado bajo el delito contemplado en el artículo 328A de la Ley 2111 de 2021, relacionado con conductas asociadas al tráfico de fauna. Tras el procedimiento, la lora frentiamarilla fue recuperada y entregada a la autoridad ambiental para iniciar el proceso de valoración y rehabilitación. La especie, cuyo nombre científico es Amazona ochrocephala, pertenece a la familia de los psitácidos, grupo en el que también están incluidos loros, pericos, cotorras y guacamayas. Estas aves figuran entre las especies que más terminan en manos de personas que pretenden tenerlas como animales de compañía. El problema comienza cuando un ejemplar es extraído de su ambiente natural y trasladado a una vivienda o establecimiento. Aunque algunas aves pueden acostumbrarse a la presencia humana, ese proceso puede dificultar posteriormente su regreso a la vida silvestre. Por esa razón, las autoridades ambientales insisten en que los animales silvestres no deben adquirirse, regalarse ni mantenerse como mascotas.

Más de 2.000 loras, pericos y guacamayas han pasado por el Hogar de Paso de Corantioquia

El caso ocurrido en Castilla se suma a un panorama más amplio de tráfico y tenencia ilegal de aves en el departamento. Entérese: Así fue el rescate de un raro gavilán que sobrevivió a una descarga eléctrica en Medellín De acuerdo con cifras de Corantioquia, desde que comenzó a funcionar su Hogar de Paso han ingresado 2.078 ejemplares de la familia Psittacidae, después de ser rescatados de redes de tráfico o entregados voluntariamente por ciudadanos. Solo en lo corrido de 2026 ya habían sido recibidas 233 aves de este grupo. Las cifras también muestran que el problema ha mantenido una tendencia ascendente en los últimos años. El Hogar de Paso recibió 274 psitácidos en 2023, 290 en 2024 y 364 durante 2025, el registro más alto de la serie presentada por la autoridad ambiental. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: