Los perros también tienen parceros perrunos

El funcionario del régimen chavista respondió a las palabras de Gustavo Petro, quien manifestó días atrás su incomodidad tras las acusaciones de Estados Unidos sobre el dictador
Durante más de 20 años, Ernesto Ochoa acompañó a los lectores de EL COLOMBIANO cada sábado. En sus últimos textos había reflexionado sobre la vida y la muerte.
La Alcaldía hará una inversión de $35.000 millones y se construirán más de 4.762 metros cuadrados en seis niveles.
El cuadro vallecaucano superó a Bahía de Brasil en los play-off a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras señaló que hubo incrementos en consultas médicas particulares, medicamentos, vacunas y exámenes de diagnósticos.
