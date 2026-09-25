Con artistas de talla internacional: así fue la megafiesta del empresario guajiro Luis Carlos Arismendi, mencionado en el caso UNGRD

Peter Manjarrés, Iván Villazón y Mario Cerchar estuvieron entre los artistas que amenizaron la celebración de cumpleaños de Luis Carlos Arismendi, conocido por sus amistades como ‘Luisca’, empresario guajiro cuyo nombre ha sido mencionado en chats del caso UNGRD y supuestas reuniones que la congresista Martha Peralta habría sostenido con Sneyder Pinilla en su casa en Riohacha. La fiesta del pasado fin de semana, según información conocida en exclusiva por EL COLOMBIANO, tuvo lugar en un espacio a campo abierto en Riohacha. Además, contó con una producción de gran formato y una nómina de artistas superior a los $200 millones. Lea también: Fiscalía habría omitido chats del magistrado Vladimir Fernández cuadrando entrega de dineros con Olmedo López en la UNGRD “En los videos se ve una producción de nivel internacional. Ahí se ve claramente. Una producción de esas no baja de cien millones de pesos. Luis Carlos tiene una relación de amistad con un hermano de Marta Peralta, que se llama Alcides Peralta Epieyú, más conocido como ‘Tunchi’”, afirma una fuente a EL COLOMBIANO.

En la fotografía publicada se ve a Luis Carlos Arismendi junto al diputado guajiro Daniel Ceballos y Juan Carlos Burbano, ex concejal de Manaure, en ese mismo departamento. La imagen fue compartida en historias de Instagram por el propio Burbano, amigo del empresario guajiro. Foto: especial para EL COLOMBIANO

De acuerdo con información entregada a este diario, la contratación de los artistas habría superado los $200 millones. La fiesta adquiere relevancia no solamente por su costo o por la nómina musical. Videos y fotografías conocidos por esta casa editorial muestran una fiesta con una producción de gran formato. Sobre el escenario estuvieron Peter Manjarrés, Iván Villazón y Mario Cerchar, en una celebración privada que reunió a invitados cercanos al empresario. Puede leer: Caso UNGRD: Corte Suprema deja en libertad al exministro Luis Fernando Velasco El despliegue contrasta con el bajo perfil que ha mantenido Arismendi en redes sociales y espacios públicos. De hecho, según información entregada a EL COLOMBIANO, existe muy poco material fotográfico público del empresario y una de las imágenes que circulan de la celebración corresponde a un registro realizado por uno de sus allegados en medio de la fiesta.

Pero la celebración no es el único episodio reciente que llama la atención sobre el empresario. Antes de su fiesta de cumpleaños, Arismendi también habría pasado cerca de un mes en Estados Unidos durante el Mundial de fútbol, donde habría estado también acompañado de Daniel Ceballos, diputado de La Guajira y Juan Carlos Burbano, ex concejal de Manaure. Ese viaje, sumado a la celebración y a los vínculos empresariales que han sido publicados sobre él, vuelve a poner el foco sobre un hombre que durante años ha mantenido un perfil relativamente discreto en La Guajira, pero cuyo nombre ahora aparece en diferentes capítulos de una misma historia: política, salud, relaciones personales y negocios. Conozca: Funcionario de Petro fue quien rechazó ayuda internacional tras el terremoto, como ocurrió con las inundaciones en Córdoba El pasado 16 de junio, los medios digitales Metropolitano y EnLaDiana revelaron nuevos chats relacionados con el caso de la UNGRD que volvieron a poner bajo la lupa las conexiones políticas alrededor de las ollas comunitarias en La Guajira. En esas conversaciones aparece Félix Rosanía, esposo de la senadora Martha Peralta, además del contratista Jorge David Martelo Yepes, mencionado hace unos días por EL COLOMBIANO como la persona vecina a la casa donde estaba ‘Bendito menor’ y que fue facilitada para el ingreso de policías y fuerzas especiales para llegar a donde estaba el cabecilla de ‘Los Pachencas’. Sobre Martelo, Peralta ha negado conocerlo cuando estalló el escándalo, pese a que posteriormente lo mencionó públicamente como “nuestro amigo” y a que su organización política respaldó su reelección al Senado. Entérese: Olmedo López, exdirector de la UNGRD, fue trasladado a una clínica tras presentar quebrantos de salud: esto se sabe

Ahí, uno de los elementos que tomó relevancia en esas revelaciones, fue la referencia al conjunto residencial Santorini, en Riohacha. Metropolitano publicó un chat en el que Sneyder Pinilla le pregunta a Peralta por una reunión y posteriormente señala que ella le compartió la ubicación de una vivienda en ese conjunto. Esa casa, de acuerdo con una publicación de CAMBIO, era de Luis Carlos Arismendi, quien celebró su cumpleaños con la mega rumba de concierto vallenato, wiski 12 años y muy buena comida hecha a partir de mariscos de la región. La relación con la casa de Santorini es, hasta ahora, uno de los elementos documentados que permiten ubicarlo dentro de ese mapa. ‘Luisca’, además, ha sido relacionado públicamente con el sector de la salud en La Guajira y que tendría un vínculo familiar con Cristian Arismendi, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora. Conozca: Corte Suprema ordena captura de la senadora Martha Peralta en plena diligencia por caso de la UNGRD Las publicaciones conocidas señalan que la vivienda de Arismendi habría sido el lugar indicado para una reunión entre Martha Peralta y Sneyder Pinilla. ¿Qué papel juega Luis Carlos Arismendi dentro de las relaciones empresariales y políticas que se han tejido alrededor del sector salud en La Guajira?

Las conexiones de Arismendi en La Guajira

EL COLOMBIANO pudo establecer que Arismendi continúa siendo una figura empresarial con presencia en La Guajira y que su nombre también aparece relacionado con el sector de la salud. El nombre que aparece en el negocio de la salud Luis Carlos Arismendi ha sido relacionado públicamente con IPS Vital Salud, una de las entidades prestadoras que han tenido presencia en La Guajira. Una publicación de junio de 2026 señaló que Arismendi está vinculado a esa IPS y describió a la empresa dentro del entramado de operadores del sector salud que ha sido objeto de cuestionamientos en esa región en el marco del caso UNGRD. Enterese: Wadith Manzur renunció a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, pero no a su curul en el Congreso Otra publicación, de la revista Cambio, también mencionó a Luis Carlos Arismendi dentro de un grupo de personas y empresas que aparecen relacionadas en versiones y reportes sobre la estructura de salud de La Guajira, entre ellas IPS Vital Salud, Grupo IMB y otras organizaciones. Ese mismo texto advirtió que corresponde a las autoridades establecer si existieron aprovechamientos indebidos de recursos asociados a programas destinados a atender las necesidades de la población wayuu. La conexión familiar y política alrededor de ese entramado también ha sido objeto de publicaciones periodísticas. Puede leer: Los chats que enredan a Martha Peralta con Olmedo López y otros secretos en De Buena Fuente Según esos reportes, César Arismendi, padre de Luis Carlos, ha tenido presencia en asuntos relacionados con la sentencia T-302 de la Corte Constitucional, mientras que Cristian Arismendi, hermano de Luis Carlos, ha sido identificado como integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de Martha Peralta. Estos vínculos, por sí solos, no prueban la existencia de una conducta ilegal. Sin embargo, explican por qué el nombre de Luis Carlos Arismendi ha empezado a aparecer en el mapa de relaciones empresariales y políticas que se investiga en La Guajira. Entérese: Video | Martha Peralta, salpicada en escándalo de UNGRD, celebraba gestión de fallidos carrotanques para La Guajira Del sector salud a una fiesta de tres estrellas del vallenato. Y es precisamente en ese contexto donde cobra otra dimensión la celebración de este fin de semana. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas