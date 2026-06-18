Corte Suprema ordena captura de la senadora Martha Peralta en plena diligencia por caso de la UNGRD

La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, fue detenida por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia mientras se presentaba a rendir indagatoria por su presunta vinculación con el desfalco a la UNGRD. La magistrada ponente del caso, Cristina Lombana, ordenó inicialmente que la congresista fuera conducida por la Policía tras haber solicitado previamente dos aplazamientos de la diligencia.

Fuentes confirmaron a este diario que la medida de detención se mantendrá vigente para garantizar que la congresista —quien respalda la candidatura presidencial de Iván Cepeda— comparezca y finalice la diligencia, la cual continuará este viernes. Al término de esta sesión, el alto tribunal definirá su situación jurídica.

La investigación formal se fundamenta en las declaraciones entregadas por Olmedo López en el marco de su negociación con la justicia. El exdirector de la UNGRD salpicó a la legisladora al detallar una reunión en septiembre de 2023, en la que Peralta supuestamente gestionó un contrato de maquinaria amarilla para el mantenimiento de jagüeyes en La Guajira, buscando beneficiar a Issa Francisco y Jorge Rizcala, personas cercanas a ella. Tras el reparto de esta información, el despacho de la magistrada Lombana asumió el expediente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

En contexto: Llegó a la Corte Martha Peralta tras ser obligada a asistir a indagatoria

“No es la primera vez que vengo. He venido a todas las citaciones que me han hecho y hoy estoy aquí. Yo siempre he dado la cara, siempre he actuado con transparencia, y he venido a aclarar cualquier duda que tenga la Corte”, dijo Peralta a su llegada al alto tribunal.

La diligencia marca un punto clave en el proceso. Tras la indagatoria, la magistrada Lombana deberá definir la situación jurídica de Peralta; evaluar las pruebas y determinar si hay mérito para avanzar con una investigación formal.

Para la parlamentaria, este proceso es una persecusión política por su activa participación en la campaña de Iván Cepeda.

“Decirle a la gente que ha confiado en mi, a mi departamento, a mi pueblo wayuú que todo esto es una persecución política y en medio de una campaña; yo me encontraba haciendo campaña y apenas vieron, activaron todo tipo de mentiras, de conjeturas y esto es porque pertenzco a un proyecto político”, dijo.