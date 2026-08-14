Funcionario de Petro fue quien rechazó ayuda internacional tras el terremoto, como ocurrió con las inundaciones en Córdoba

En medio del alboroto nacional alrededor de la discusión sobre la supuesta resistencia del Gobierno a recibir ayuda internacional para atender la emergencia provocada por el terremoto del pasado lunes, en las últimas horas se conoció una carta que aclararía que fue Javier Pava, entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien informó que no era necesario el despliegue de equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate.

Pava era el director de la entidad durante el Gobierno Petro y alcanzó a estar al frente de la UNGRD el primer día de atención de la emergencia, ya con el nuevo Gobierno en el poder, porque todavía no había sido reemplazado.

La carta fue enviada el 11 de agosto a la Cancillería y estaba dirigida al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula. En ella, Pava señala que, de acuerdo con la evaluación realizada hasta ese momento, no era necesario solicitar ni activar el despliegue de equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate (USAR).

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La decisión se tomó mientras distintos países habían ofrecido apoyo técnico, operativo y humanitario para las labores de búsqueda y rescate. La UNGRD argumentó que Colombia contaba con más de 25 grupos nacionales con estas capacidades y que, para ese momento, eran suficientes para atender las necesidades identificadas en las zonas afectadas.

Pava había sido nombrado nuevamente como director encargado de la UNGRD por el entonces presidente Gustavo Petro en junio pasado, semanas antes de terminar su Gobierno. Por eso, la carta adquiere relevancia en medio de la discusión sobre quién tomó la decisión de solicitar o no ayuda internacional durante las primeras horas de la emergencia.

El propio ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó cómo funciona el procedimiento para que Colombia solicite este tipo de apoyo. Según dijo, el canciller no puede hacerlo por iniciativa propia, sino que debe existir una solicitud desde la entidad encargada de coordinar la atención de la emergencia.

“Para pedir rescatistas internacionales, eso no lo hace el canciller motu proprio, no es iniciativa del canciller. El canciller es el vehículo para hacerlo”, explicó Lara en conversación con Blu Radio.

El ministro señaló que quien determina si se requiere ese apoyo es el Puesto de Mando Unificado (PMU), que en este caso estaba dirigido por la UNGRD.

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“La UNGRD dice que se necesita, va a la Cancillería, el canciller con ese documento dice: ‘Miren, señores de afuera, señores de otros países, vengan y nos ayudan'”, explicó.

Por eso, el ministro sostuvo que, mientras Pava permaneció al frente de la entidad, la Cancillería no tenía una solicitud formal para gestionar la llegada de más equipos extranjeros.

“Si el señor de la UNGRD, que era Pava, le dice al canciller que no, pues el canciller no puede ir a pedir por iniciativa propia ninguna ayuda internacional. Es decir, la iniciativa es del director de la UNGRD”, afirmó Lara.