¿Luis Díaz, opción del Real Madrid ante una eventual salida de Vinícius?

El Real Madrid, que sufrió este miércoles para derrotar 3-2 a Talavera y avanzar a los octavos de final de la Copa del Rey, ya empieza a moverse en el mercado ante un escenario que, aunque aún no es oficial, toma fuerza en Europa: la probable salida de Vinícius Júnior.

En ese contexto, desde el entorno del club blanco se ha comenzado a especular con una lista de posibles reemplazos, entre los que aparece el nombre del colombiano Luis Díaz, actual extremo del Bayern Múnich.

Según versiones que circulan en medios internacionales, entre ellos Defensa Central de España, especializado casi exclusivamente en la actualidad del Real Madrid, Díaz estaría dentro del radar del equipo español como una alternativa ofensiva por su perfil desequilibrante, velocidad y capacidad para jugar por la banda izquierda, zona que domina con naturalidad. Su experiencia en la élite del fútbol europeo y su impacto tanto en la Premier League con el Liverpool y ahora con la Bundesliga y competiciones internacionales con el Bayern lo convierten en un nombre atractivo.

No obstante, Díaz no sería la única carta que estudia la dirigencia merengue. En la baraja de candidatos también figuran Erling Haaland, referente goleador del Manchester City; Désiré Doué (PSG), una de las grandes promesas del fútbol francés; Michael Olise, tambipen de gran rendimiento en el Bayern; Kenan Yildiz, alemán y joya emergente de la Juventus; y Bukayo Saka, figura consolidada del Arsenal.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación, sin negociaciones confirmadas ni pronunciamientos oficiales por parte del Real Madrid ni del entorno de Luis Díaz. El colombiano tiene contrato vigente con el Bayern hasta junio de 2029.

Con el elenco germano, el guajiro suma 12 goles en 19 partidos.

