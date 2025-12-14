Conozca los debutantes que prometen brillar en el Mundial de 2026

A tan solo seis meses de que el telón se alce en la Copa Mundial de la Fifa 2026 en Norteamérica, la expectativa no solo recae en figuras ya establecidas que vivirán su primera cita magna, como los delanteros de élite Erling Haaland o el colombiano Luis Díaz, sino en una ola imparable de talento juvenil que amenaza con robarse el espectáculo.
Estos últimos futbolistas, que apenas superan la barrera de los 20 años o están por debajo de ella, ya demuestran una madurez y un desequilibrio que los consolidan como más que simples promesas: son el presente del fútbol mundial.
El torneo de 2026 estará saturado de estas jóvenes joyas que ya brillan en los clubes más importantes de Europa y Sudamérica. Nombres como Lamine Yamal, Endrick, Alejandro Garnacho, Warren Zaïre-Emery, Estêvão Willian, Kobbie Mainoo y Pau Cubarsí encabezan esta revolución. Su combinación de habilidad técnica, desequilibrio en el uno contra uno y una sorprendente madurez táctica los perfila no solo como figuras individuales, sino como piezas clave para que sus selecciones nacionales se consoliden como grandes contendientes.