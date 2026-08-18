Video | ¡Gran pretemporada de “Lucho”! Díaz anotó un nuevo gol en un amistoso con el Bayern

Después de ganar el torneo amistoso de la Telekom Cup contra el Leipzig, el Bayern Múnich se enfrentó al Heidenheim en el último amistoso previo al inicio de la temporada oficial del fútbol alemán. En el equipo bávaro, Luis Díaz inició en el banco de suplentes tras ser titular en los dos amistosos anteriores contra Leipzig y Aston Villa.

El compromiso resultó más parejo de lo pensado. En el estadio del Heidenheim, el Voith-Arena, la hinchada de este club llenó las tribunas y se vivió como si fuera un partido oficial. Al minuto 5, Yannik Wagner anotó el primero para el local. Al 25’, el peruano Felipe Chávez empató para el Bayern. Después, al 44’, Julian Neheus anotó el 2-1 parcial para Heidenheim para mandar el partido al entretiempo con este marcador.

Las cámaras enfocaban a Luis Díaz y Harry Kane como los jugadores a ingresar en el Gigante de Baviera. En la segunda mitad, Arijon Ibrahimovic empató el duelo a 2 goles. El partido permaneció en igualdad, por esa razón, Vincent Kompany tocó el equipo e ingresó a varios jugadores, entre ellos, Luis Díaz, quien saltó al terreno de juego a los 61 minutos de juego.

Al 78’, el guajiro apareció en el área para rematar un centro como un goleador nato. Díaz puso en ventaja al Bayern a falta de 12 minutos para el final, marcando así su tercer gol consecutivo en tres compromisos amistosos. Con este gol, el colombiano demuestra su enfoque para seguir aumentando sus números en el fútbol europeo.