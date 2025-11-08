x

¡Golazo! Así fue la genialidad de Luiz Díaz para marcarle al Unión Berlín por la Bundesliga

En un encuentro que el Bayern Munich perdía, el colombiano, con desequilibrio y eficacia, convirtió el empate transitorio de su equipo en la décima fecha de la Busdesliga

  • Luis Díaz y sus genialidades con el Bayern Munich. FOTO: @BAYERN MUNICH
    Luis Díaz y sus genialidades con el Bayern Munich. FOTO: @BAYERN MUNICH
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 52 minutos
Luis Díaz continúa causando sensación con el Bayern Munich. Este sábado, por la décima fecha de la Busdesliga, el colombiano sumó un nuevo gol con la escuadra alemana.

Ante el Unión Berlín, Lucho, que venía de convertir doblete en el 2-1 como visitante contra el PSG por Champions League, duelo en el que también fue expulsado por una fuerte entrada ante el marroquí Achraf Hakimi, convirtió esta vez en el juego que su elenco es visitante en el Stadion An der Alten Försterei.

Díaz, tras un rebote, controlo primero el balón, hizo una pared con un compañero, al volver a recibir el esférico, se deslizó para no dejarlo salir del campo, se sacó luego a un rival y después, casi sin ángulo, venció al portero danés Frederik Rønnow en el minuto 27.

Lea: Luis Díaz rompió el silencio tras su expulsión en Champions: “En 90 minutos puede pasar lo mejor y lo peor”

Este fue el tanto número 12 de Díaz en 17 partidos jugados con el Bayern, elenco en el que supo adaptarse pronto a su exigente ritmo, y que con su desequilibrio, regate, asocio, asistencias (suma 6) y goles, ha logrado ganarse el respeto de compañeros y rivales.

El cuadro bávaro comenzó perdiendo al minuto 29 tras anotación del neerlandés Danilho Raimundo Doekhi.

