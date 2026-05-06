Luis Suárez hizo público el drama que vive con sus tres hijos mayores, ¿no los puede ver?

Suárez confiesa que ha sido un proceso que le ha generado desgaste emocional, pese a tener resoluciones judiciales que avalan el derecho de poder relacionarse con sus hijos.

En el comunicado Suárez expone que son más de dos años sin poder ver a sus tres hijos mayores, más de dos años de ausencia forzada y de lucha constante en los tribunales.

“881 días de un padre sin poder ver a sus hijos”. Así arranca el comunicado de Luis Javier Suárez, el delantero colombiano que milita en el Sporting de Lisboa y la Selección Colombia, quien, según hizo público, vive desde hace dos años y medio un problema con su expareja, que le ha negado ver a sus tres hijos mayores.

Suárez denuncia que “los menores están siendo privados de la relación con su padre, situación que vulnera no solo mis derechos, sino que afecta directamente el bienestar y desarrollo emocional de los niños. Ahora, un nuevo auto dictado por la audiencia provincial de Granada volvió a poner negro sobre blanco lo que llevo denunciando desde el inicio: la falta de coherencia y las contradicciones en la versión sostenida por la madre”.

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Pero Suárez argumenta que, a pesar de tener resoluciones o fallos a su favor, sigue sin poder ver a sus tres hijos mayores. “No pido nada extraordinario, solo quiero ejercer mi derecho básico de estar con mis hijos, que ellos puedan crecer con su padre presente, al igual que pasa con mi hijo menor. “Aunque hoy la justicia me da la razón, pero la pregunta es cuánto tiempo más tendrán estos niños que seguir privados de su padre”, explicó.

Finaliza, con un mensaje para sus hijos. “Hijos míos cada día estamos más cerca de caminar juntos”.

Tras la publicación de Suárez, varios de sus compañeros de Selección Colombia le enviaron mensajes de apoyo y hasta aficionados le comentaron al delantero.

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Uno de los que le dejó un mensaje fue Daniel Muñoz: “Dios tiene el control hermano”; mientras que su compañero Dyego Sousa le escribió: “Mantente fuerte amigo, todo saldrá bien”.

Suárez, quien se ha lucido con el Sporting tanto en la Liga de Portugal como en la Champions League, es uno de los jugadores que se espera esté en el listado de Néstor Lorenzo para el Mundial de Norteamérica 2026.