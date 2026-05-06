Luis Suárez hizo público el drama que vive con sus tres hijos mayores, ¿no los puede ver?

“881 días de un padre sin poder ver a sus hijos”. Así arranca el comunicado de Luis Javier Suárez, el delantero colombiano que milita en el Sporting de Lisboa y la Selección Colombia, quien, según hizo público, vive desde hace dos años y medio un problema con su expareja, que le ha negado ver a sus tres hijos mayores.
En el comunicado Suárez expone que son más de dos años sin poder ver a sus tres hijos mayores, más de dos años de ausencia forzada y de lucha constante en los tribunales.
Suárez confiesa que ha sido un proceso que le ha generado desgaste emocional, pese a tener resoluciones judiciales que avalan el derecho de poder relacionarse con sus hijos.