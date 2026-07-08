Luis Suárez: “Estábamos para mejores cosas, esperemos que haya un cambio en Colombia”

El delantero Luis Javier Suárez lamentó la eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 ante Suiza, al considerar que la selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo estaba para “mejores cosas”.

Colombia perdió 4-3 en tanda de penales, tras empate sin goles en 120 minutos.

“Es un día triste. Creo que este equipo, esta selección, este país, estaba para mejores cosas”, dijo Suárez en la señal oficial de TV del partido jugado en Vancouver, Canadá.

“Esperemos que esto sea un punto de inflexión” con vistas al futuro, expresó el goleador del Sporting de Lisboa, que no pudo anotar con la camiseta de la selección colombiana en la Copa del Mundo.

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