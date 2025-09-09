La historia de Luis Suárez, el verdugo de Venezuela que rompió un récord con la camiseta de Colombia

La Selección Colombia dio un golpe de autoridad en la última jornada de las Eliminatorias y con un contundente 3-6 derrotó a Venezuela y lo dejó sin la posibilidad de aspirar al repechaje por Conmebol.

Durante la noche el equipo cafetero tuvo un protagonista, el delantero samario Luis Javier Suárez, quien anotó cuatro goles y se convirtió en el máximo anotador colombiano en un partido por Eliminatorias.

Lea también: Colombia aplastó a Venezuela y terminó tercera de la Eliminatoria; vea los 6 goles

El delantero de 27 años logró el empate para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo al minuto 42, siendo este el 2-2 con el que terminó el primer tiempo en Maturín, Venezuela. Para la parte complementaria, las anotaciones en los minutos 50, 59 y 67 dilapidaron las posibilidades de la Vinotinto de llegar al repechaje, pues solo un empate de Brasil ante Bolivia los metía en la disputa.

Este póker de goles convierte al samario en ser el único atacante colombiano en marcar cuatro anotaciones en un partido de Eliminatorias, pues hasta ahora solo Faustino Asprilla en las Clasificatorias rumbo a Francia 1998 y Víctor Hugo Aristizábal en el camino a Corea - Japón 2022 lograron marcar tres goles en un partido ante Chile y Paraguay respectivamente.

Las cuatro anotaciones le permiten a Suárez igualar a su homónimo uruguayo, Luis Suárez, quien en 2011 rumbo a las Eliminatorias de Brasil 2014 le marcó 4 goles a Chile en el Estadio Centenario, en Montevideo. 4-0 terminó ese encuentro a favor de Uruguay.