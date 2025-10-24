¿La luz azul daña los ojos y la piel? Esto dice la ciencia sobre pantallas y cosméticos

En la información sobre salud, cada cierto tiempo salta a los medios una nueva panacea o un nuevo peligro a evitar. Los mensajes calan gracias a la publicidad cuando las compañías descubren que pueden rentabilizarlos en sus productos. Pero siempre es aconsejable preguntarse: ¿se basan en evidencia científica consistente?
Uno de dichos contenidos es el perjuicio de la luz azul y los beneficios de las gafas o los cosméticos que la bloquean. ¿Realmente esta luz es tan dañina, y tan saludables los sistemas que la filtran? Esto es lo que dice la ciencia.
Luz azul y sus efectos
La luz azul es la de longitud de onda más pequeña (400-500 nanómetros) y mayor energía de los colores del arco iris que componen la luz visible, por lo que penetra más en el interior del ojo. La onda corta hace que también se disperse más en el choque con las moléculas de la atmósfera, motivo por el cual vemos el cielo de ese color.
La luz natural del sol regula nuestro ritmo circadiano, el ciclo que mantiene la alternancia del organismo entre el modo día y noche, cada uno con sus equilibrios hormonales que nos permiten estar activos en las horas de luz y dormir cuando oscurece. El reloj biológico se regula por la vía que conecta la retina del ojo con las estructuras cerebrales del control hormonal. La luz azul, mayoritaria en la luz solar, favorece la atención, el ánimo y la capacidad de reacción, por lo que cumple una función ventajosa en condiciones normales.