Según The Washington Post, si Maduro llega a dejar el poder en Venezuela, su destino de exilio podría ser Turquía

Tras el creciente conflicto de Estados Unidos con el gobierno de Nicolás Maduro, aumenta la tensión diplomática y geopolítica en el continente americano. Un informe de The Washington Post señala que, si Nicolás Maduro se viera obligado a dejar el poder, optaría por irse a Turquía como destino de exilio, descartando otras alternativas como Cuba, Nicaragua o Rusia.

Hace más de un año, cuando Nicolás Maduro volvió a proclamarse presidente de Venezuela tras unas elecciones consideradas fraudulentas por Estados Unidos y más de 50 países, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fue de los pocos mandatarios extranjeros que lo respaldó públicamente.

No solo es eso. El presidente turco ha sido de los pocos que lo ha invitado, durante este año, a visitar el país. Esto, porque los gobiernos de otros países, que ya han rechazado la forma en las que se realizaron las elecciones de Venezuela, no dejarían que Maduro entre a su soberanía territorial.

Además, porque el mandatario oficialista venezolano tiene una orden de captura internacional, así como también lo tiene su ministro y mano derecha, Diosdado Cabello. Y la suma es cuantiosa. Por la captura de Maduro, Estados Unidos ofrece la suma de 50 millones de dólares y por Cabello una recompensa de 25 millones de dólares.

No obstante, suena llamativo Turquía porque la cercanía de Maduro con Erdogan no es algo de ahora. Durante los últimos años ambos gobiernos han sostenido frecuentes visitas ministeriales, casi siempre para firmar acuerdos estratégicos y reforzar una sólida relación comercial.