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No se pierda el DEI Fest, el evento que celebra la diversidad, la equidad y la inclusión

El evento será el viernes 27 y sábado 28 de marzo en diferentes espacios de la ciudad. Le contamos.

  • Para consultar la programación completa e inscribirse en las actividades puede entrar a las redes de BUA @bua.universal. FOTO: Cortesía
    Para consultar la programación completa e inscribirse en las actividades puede entrar a las redes de BUA @bua.universal. FOTO: Cortesía
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 1 hora
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El DEI Fest, el evento que pone los márgenes en el centro, celebrando la Diversidad, la Equidad y la Inclusión, tendrá su tercera edición este viernes 28 y sábado 29 en La Pascasia.

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“Queremos que esta edición sea una metáfora viva del mestizaje y la interculturalidad, que ambos estén presentes más allá de lo biológico o lo geográfico, que atraviesen todo lo que somos como personas y en sociedad”, dice un comunicado del festival, que este año tiene por nombre Relatos Mestizos y que pone al porro, la música mestiza por excelencia, como banda sonora de la mano de la Orquesta La Pascasia.

Habrá actividades de todo tipo, conversatorios, teatro sordo, club de juegos, recorridos por la galería de La Pascasia, música y más.

Porque hay mucho por hablar y pensar, entre otras cosas, de habitantes de calle y estigmas, de mujeres y racialización, de derechos y de amor.

Las actividades del festival están programadas para viernes y sábado, pero el evento inaugural será el jueves con un recorrido virtual de la exposición Sueños Diversos, que estará en la UVA del Tesoro hasta el 16 de abril. La transmisión en vivo será a las 2:00 p.m.

Las actividades son casi todas con entrada libre pero con inscripción previa y se harán en distintos lugares de la ciudad como la sede de Comfama San Vicente, la Corporación Surgir, la casa Miradentro, la Estación San Antonio del Metro y otros. Puede consultar o inscribirse a través de las redes de la BUA (@bua.universal).

El origen del DEI Fest

El DEI Fest nació en 2024, después de un conversación entre varias organizaciones aliadas que trabajan temas de diversidad, lo que se propusieron fue crear un evento que sirviera como punto de encuentro para todas las diversidades. Por eso la programación es tan amplia, tan variada y abierta al público en general, porque pone la diversidad como principio.

El evento es organizado por La Pascasia y BUA, una empresa enfocada en el diseño universal, que en resumidas cuentas pone la diversidad, la equidad y la inclusión como focos del diseño en productos, espacios, comunicación y cultura.

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“Cuando hablamos de diversidades, estamos hablando de todo, de discapacidad, comunidad sorda, neurodivergencia, diversidades sexuales e identidades de género, en fin. Entonces vamos a tener una oferta de actividades muy variadas, porque queremos celebrar la riqueza cultural que eso significa. Hay actividades para niños, para personas mayores, en fin, la idea es que todos se sientan bienvenidos al festival”, dice Adriana Villa, fundadora y gerente general de BUA Diseño Universal.

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