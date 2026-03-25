Prográmese en Semana Santa: así será el Festival de Música Religiosa en Marinilla

El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que declaró patrimonio inmaterial de la Nación las tradiciones de Semana Santa de Marinilla y el Festival de Música Religiosa de ese municipio. La noticia se conoció pocos días antes del inicio de la edición 49 del evento cultural, que este año irá del 28 de marzo al 4 de abril y reunirá cerca de 250 artistas invitados de Antioquia y Colombia. Siga leyendo: El Réquiem de Mozart suena en el Teatro Metropolitano antes de la Semana Santa, ¡prográmese! El evento, organizado por la Corporación Amigos del Arte de Marinilla, contempla diez conciertos distribuidos entre la Capilla de Jesús, el Teatro Regional Valerio Antonio Jiménez y el Templo Sagrado Corazón de Jesús.

Eventos de esta edición

La programación comenzará el sábado 28 de marzo con el Ensamble Poiesis, que se presentará a las 7:00 p. m. en la Capilla de Jesús. El domingo 29 habrá dos conciertos: a las 2:00 p. m., la Banda Sinfónica de Rionegro actuará en el Templo Sagrado Corazón de Jesús (sector La Dalia), y a las 7:00 p. m., la Orquesta Departamental de Antioquia se presentará en el Teatro Valerio Antonio Jiménez. El lunes 30 de marzo continuará la agenda con Concento Antiguo, que ofrecerá un concierto a las 7:00 p. m. en la Capilla de Jesús. Al día siguiente, martes 31, la Orquesta de Cámara Rezonanz se presentará en el mismo escenario y horario. A partir del miércoles 1 de abril, las actividades se concentrarán principalmente en el teatro municipal. Ese día, la agrupación Tamsaianka actuará a las 7:00 p. m. El jueves 2 de abril habrá doble programación: a las 5:00 p. m., la Orquesta Regional de Cuerdas del Oriente, y a las 9:00 p. m., el grupo Soul Gospel. El viernes 3 de abril, el Ensamble Vocal Polimnia se presentará a las 5:00 p. m.

El cierre del festival será el sábado 4 de abril a las 4:00 p. m., con el concierto del flautista Jonathan Gómez Galvis y el pianista Santiago Duque Ángel, también en el Teatro Valerio Antonio Jiménez. Además de los conciertos, el festival incluirá actividades académicas abiertas al público. El lunes 30 de marzo, Concento Antiguo de Medellín realizará una contextualización del programa “Monteverdi: Luz de una Constelación” a las 3:00 p.m. en la Casa Valerio Antonio Jiménez. El miércoles 1 de abril, Tamsaianka liderará el encuentro “Encuentro Ceremonial para el Cuidado de la Vida”, en el mismo lugar y horario.

Así se hace año a año el evento