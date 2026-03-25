x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Prográmese en Semana Santa: así será el Festival de Música Religiosa en Marinilla

Este año, el Festival de Música Religiosa de este municipio del Oriente trae a mas de 250 artistas de Antioquia y de Colombia. Los eventos se realizan en templos y en teatros.

  • El Festival de Música Religiosa de Marinilla se ha convertido en uno de los referentes de las celebraciones culturales de la Semana Santa en Antioquia. La gente puede asistir gratuitamente a sus eventos. FOTO cortesía
    El Festival de Música Religiosa de Marinilla se ha convertido en uno de los referentes de las celebraciones culturales de la Semana Santa en Antioquia. La gente puede asistir gratuitamente a sus eventos. FOTO cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que declaró patrimonio inmaterial de la Nación las tradiciones de Semana Santa de Marinilla y el Festival de Música Religiosa de ese municipio. La noticia se conoció pocos días antes del inicio de la edición 49 del evento cultural, que este año irá del 28 de marzo al 4 de abril y reunirá cerca de 250 artistas invitados de Antioquia y Colombia.

Siga leyendo: El Réquiem de Mozart suena en el Teatro Metropolitano antes de la Semana Santa, ¡prográmese!

El evento, organizado por la Corporación Amigos del Arte de Marinilla, contempla diez conciertos distribuidos entre la Capilla de Jesús, el Teatro Regional Valerio Antonio Jiménez y el Templo Sagrado Corazón de Jesús.

Eventos de esta edición

La programación comenzará el sábado 28 de marzo con el Ensamble Poiesis, que se presentará a las 7:00 p. m. en la Capilla de Jesús. El domingo 29 habrá dos conciertos: a las 2:00 p. m., la Banda Sinfónica de Rionegro actuará en el Templo Sagrado Corazón de Jesús (sector La Dalia), y a las 7:00 p. m., la Orquesta Departamental de Antioquia se presentará en el Teatro Valerio Antonio Jiménez.

El lunes 30 de marzo continuará la agenda con Concento Antiguo, que ofrecerá un concierto a las 7:00 p. m. en la Capilla de Jesús. Al día siguiente, martes 31, la Orquesta de Cámara Rezonanz se presentará en el mismo escenario y horario.

A partir del miércoles 1 de abril, las actividades se concentrarán principalmente en el teatro municipal. Ese día, la agrupación Tamsaianka actuará a las 7:00 p. m. El jueves 2 de abril habrá doble programación: a las 5:00 p. m., la Orquesta Regional de Cuerdas del Oriente, y a las 9:00 p. m., el grupo Soul Gospel. El viernes 3 de abril, el Ensamble Vocal Polimnia se presentará a las 5:00 p. m.

El cierre del festival será el sábado 4 de abril a las 4:00 p. m., con el concierto del flautista Jonathan Gómez Galvis y el pianista Santiago Duque Ángel, también en el Teatro Valerio Antonio Jiménez.

Además de los conciertos, el festival incluirá actividades académicas abiertas al público. El lunes 30 de marzo, Concento Antiguo de Medellín realizará una contextualización del programa “Monteverdi: Luz de una Constelación” a las 3:00 p.m. en la Casa Valerio Antonio Jiménez. El miércoles 1 de abril, Tamsaianka liderará el encuentro “Encuentro Ceremonial para el Cuidado de la Vida”, en el mismo lugar y horario.

Así se hace año a año el evento

De acuerdo con Francisco Cuervo Ramírez, integrante de la junta directiva de la corporación organizadora, la preparación del festival es un proceso que se extiende durante todo el año. Tras finalizar cada edición, la organización dedica cerca de dos meses a la elaboración de informes dirigidos a entidades públicas y patrocinadores. Posteriormente, desde agosto, inicia la planeación de la siguiente versión.

El festival se enmarca en el género de la música religiosa, entendido como una expresión cultural amplia que no se limita a repertorios litúrgicos tradicionales. Según la organización, esta categoría incluye manifestaciones musicales asociadas a prácticas rituales y espirituales de diferentes comunidades, lo que ha permitido la participación de agrupaciones provenientes de diversas regiones del país.

En ediciones anteriores, el evento ha incorporado propuestas de músicas tradicionales y expresiones de pueblos indígenas y afrocolombianos, con el objetivo de ampliar la comprensión de lo religioso como fenómeno cultural. Esta línea se mantiene en la programación de este año, especialmente en la jornada del miércoles.

Lea aquí: ¡Prográmese! Recorrido gratuito por varias iglesias del centro de Medellín antes de Semana Santa

El acceso a todos los eventos será gratuito. La organización indicó que no se requiere inscripción previa y que el ingreso se realizará por orden de llegada, lo que implica que los asistentes deberán hacer fila en cada escenario hasta completar el aforo.

El Festival de Música Religiosa de Marinilla se realiza de manera ininterrumpida desde hace más de cuatro décadas y hace parte de una tradición internacional de encuentros dedicados a este género musical, junto a otros eventos similares en Europa y América Latina.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida