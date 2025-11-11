Corte Suprema rechazó ataques e insultos de Benedetti contra magistrada Lombana: “pueden afectar el desarrollo de investigaciones”

La Corte Suprema de Justicia intervino de manera contundente y rechazó los “ataques verbales” y “descalificaciones personales” que el ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó contra la magistrada Cristina Lombana.
La controversia surgió a raíz de un allanamiento liderado por la togada a la vivienda del ministro en el municipio de Puerto Colombia, en Atlántico, dentro de una investigación activa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito como servidor público.
Mediante un comunicado, el alto tribunal liderado por el presidente Octavio Augusto Tejeiro expresó que este tipo de declaraciones “pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia”.