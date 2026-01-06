Aguapaneleros Medellín sigue con dificultades económicas, pero mantiene su labor: así puede donar

Fue hace seis meses, en junio de 2025, que Aguapaneleros Medellín tuvo que ponerle pausa a sus recorridos durante dos semanas. Reconocidos por llevarles aguapanela caliente y pan a los habitantes de calle de la ciudad los jueves por la noche, la fundación tuvo un pequeño cese de actividades por una difícil situación económica que aún no consiguen superar. En ese momento, una de las iniciativas que puso en marcha la organización, creada en 1991 y desde entonces enfocada en brindar este refrigerio en la Avenida de Greiff, en la Plaza Minorista o en El Bronx, fue una “vaca” con la que aspiraba recoger 30 millones de pesos para continuar con sus labores altruistas.

Sin embargo, César Leguizamón, uno de los miembros de la fundación, cuenta que se alcanzaron a recolectar poco más de 13 millones y que siguen buscando recursos para llenar algunos de los vacíos financieros que aún tienen. Y es que, además de brindar una bebida caliente una vez a la semana a aquellos que más lo necesitan, los Aguapaneleros también cuentan con otras iniciativas que se realizan de tres a cuatro veces por año. Desayunando como un rey, La fiesta de la calle y Amanecer, dedicado especialmente a niños, son los eventos en los que dan alimento, diálogo y una sonrisa. A estos se suma Salvando una vida, el programa en el que ayudan a tener nuevos comienzos a los habitantes de calle. El déficit de la fundación viene de varias partes: la primera es la deuda que tienen con el hogar que se encarga de recibir a quienes entran a Salvando, y otro de sus grandes gastos es su actual sede, la cual quisieran cambiar buscando una locación con un arriendo más bajo o con otro tipo de acuerdo. Le puede interesar: Tome nota: estas son las mejores fechas para alargar las vacaciones en el 2026 A pesar de las vacas flacas, los Aguapaneleros continúan realizando sus recorridos cada ocho días sin falta alguna. Actualmente cuentan con aproximadamente 40 voluntarios que participan en estos espacios y siempre han tenido los alimentos necesarios para repartir los jueves en la noche. Pero las carencias no están a la hora de conseguir lo necesario para estos espacios, sino en esos gastos fijos que son los que, en parte, tienen en aprietos a la organización.

“Pero también hay que pensar que nosotros no podemos ir a decirles a las empresas públicas: ‘Tomen dos pacas de panela para pagar lo que valen los servicios de la sede’. Tampoco podemos ir donde el dueño de la casa y decirle: ‘Tome estos panes para pagar el mes de arriendo’. No podemos llegar donde el señor de la fundación a la que hemos llevado a los muchachos y decirle: ‘Vea, tome tantos vasos para pagarle la plata que le debemos’. Ese es el detalle, y también hace parte de la concientización que queremos que la gente tenga”, explica Leguizamón. Le puede interesar: Empezar el “gym”, comer saludable o leer más: claves para cumplir sus metas de 2026 Al igual que en sus más de tres décadas de historia, el propósito de Aguapaneleros para 2026 es continuar funcionando y ayudando al mayor número de personas posibles. Por eso, ahora entre las alternativas para recoger fondos está la idea de buscas alianzas laborales en las que se puedan aprovechar las experiencias de sus miembros, entre los que se encuentran profesionales de diversas áreas como trabajo social o psicología.

“Podemos pensar en programas que se puedan desarrollar: dictar talleres, ofrecer charlas sobre prevención del consumo y hablar de la situación de los habitantes de calle. Todo eso es algo que también se puede hacer. Además, se podrían generar recursos a partir de la vinculación con algún tipo de institución, por ejemplo educativa, que permita establecer algún tipo de contratación con la fundación. Eso también ayudaría a que ingresen recursos”, afirma César. Si quiere realizar una donación para que Aguapaneleros Medellín continúe realizando su labor en 2026 puede buscarlos como @Aguapaneleros_Medellin en Instagram o contactarlos al celular +57 304 214 73 17.

