x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La mina ilegal que rentabiliza para el Clan del Golfo con operaciones dentro de una base del Ejército

Un reportaje gráfico de The New York Times documenta cómo una actividad de explotación ilícita de oro no solo prospera junto a instalaciones del Ejército, sino que llegó a extenderse dentro de un batallón casi a la vista de todos. El oro termina en la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Así opera La Mandinga.

  • Una investigación del New York Times revela cómo el oro extraído ilegalmente en Colombia con la intervención del Clan del Golfo, termina en la fabricación de monedas oficiales del gobierno estadounidense. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA / EL COLOMBIANO (Imagen de referencia)
    Una investigación del New York Times revela cómo el oro extraído ilegalmente en Colombia con la intervención del Clan del Golfo, termina en la fabricación de monedas oficiales del gobierno estadounidense. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA / EL COLOMBIANO (Imagen de referencia)
  • El New York Times reportó que Estados Unidos compra oro del grupo criminal más grande Colombia y lo vende como propio.
    El New York Times reportó que Estados Unidos compra oro del grupo criminal más grande Colombia y lo vende como propio.
Klarem Valoyes Gutiérrez
Klarem Valoyes Gutiérrez
hace 43 minutos
bookmark

La mina de oro conocida La Mandinga, controlada por el Clan del Golfo, no solo operaba en las inmediaciones de una base del Ejército colombiano, sino que alcanzó a instalarse dentro de su perímetro. Fuentes militares lo habían negado, pero un reportaje gráfico, documentado por periodistas de The New York Times, reveló este domingo una actividad que contradice los controles estatales sobre la minería ilegal en el país.

En repetidas visitas al lugar, los reporteros observaron cómo decenas de trabajadores utilizaban mangueras de alta presión para remover grandes extensiones de bosque, en una operación a cielo abierto que transformó el paisaje en un terreno de lodo, pozos y agua contaminada.

La mina colinda con el Batallón Rifles 31. Según el reportaje, incluso sin barreras físicas claras entre ambos espacios, la actividad extractiva avanzó progresivamente hacia instalaciones militares. El Batallón de Infantería Aerotransportado N°31 Rifles desarrolla operaciones militares de manera permanente y conjunta, en el municipio de Caucasia, Antioquia, en la jurisdicción del Bajo Cauca antioqueño y Sur de Córdoba, particularmente contra la amenaza hídrica.

Le recomendamos: Minería en el río Samaná, Antioquia: destruyeron maquinaría de los ilegales

Imágenes aéreas captadas con drones muestran en el reportaje zonas intervenidas dentro de lo que sería propiedad del Ejército, mientras los generadores diésel —ruidosos y constantes— podían escucharse desde los edificios de la base.

Pese a estas evidencias, el entonces comandante, el coronel Daniel Echeverry, negó inicialmente que la extracción ilegal se realizara dentro del batallón. Reconoció la presencia de mineros en áreas vecinas, pero sostuvo que no habían cruzado los límites militares. También aseguró que en los seis meses que llevaba al “mando había tenido conocimiento de los mineros ilegales de al lado, pero señaló que el ejército dudaba en emprender acciones armadas contra civiles, aunque estuvieran cometiendo delitos”.

La versión oficial empezó a desmoronarse cuando el propio coronel accedió a recorrer la zona junto a los periodistas. A pocos minutos de caminata desde la base, el bosque dio paso a un terreno devastado: maquinaria improvisada, pozos fangosos y trabajadores operando a plena luz del día. Allí, frente a la evidencia, el oficial admitió que la actividad ocurría en terrenos del Ministerio de Defensa.

“Esto es propiedad privada del Ministerio de Defensa, nosotros podemos dispararles por estar aquí”, les gritó a quienes estaban allí.

Soldados llegaron al sitio y comenzaron a destruir los equipos utilizados en la minería: rociaron gasolina sobre motores y mangueras, y les prendieron fuego. Los mineros, lejos de dispersarse sin resistencia, intentaron salvar sus herramientas, apagaron llamas con agua lodosa y, en algunos casos, respondieron con agresiones.

El enfrentamiento escaló rápidamente. Algunos trabajadores blandieron machetes, otros lanzaron piedras. Uno de ellos llegó a amenazar con incendiar el lugar rociando gasolina mientras advertía que “todos se iban a prender”. La tensión obligó al coronel y a sus hombres a retirarse del área.

El New York Times reportó que Estados Unidos compra oro del grupo criminal más grande Colombia y lo vende como propio.
El New York Times reportó que Estados Unidos compra oro del grupo criminal más grande Colombia y lo vende como propio.

Detrás de esta escena hay una economía ilegal consolidada. Los mineros que operan en La Mandinga pagan una especie de “impuesto” al Clan del Golfo para poder trabajar, lo que convierte la extracción de oro en una de las principales fuentes de financiación de este grupo armado. Según el reportaje, este flujo de recursos permite la compra de armas y el sostenimiento de su control territorial.

El Clan del Golfo, uno de los grupos más activos en la minería ilegal, ha devastado grandes áreas de bosque en el Bajo Cauca y Chocó para las actividades de extracción de oro.

Oro termina en la Casa de la Moneda de Estados Unidos

El caso adquiere una dimensión internacional. Uno de los puntos más graves, es que la investigación periodística señala que parte de ese oro ilegal habría ingresado a cadenas de suministro que terminan en Estados Unidos, incluso llegando a la Casa de la Moneda, pese a las restricciones legales que exigen que solo se adquiera oro extraído dentro de ese país. Precisamente, el Clan del Golfo, el grupo armado más grande de Colombia, fue catalogado por Estados Unidos como organización terrorista.

Desde mediados de los años ochenta, una ley estadounidense prohíbe fabricar lingotes con metal procedente del exterior, una medida adoptada en su momento para evitar vínculos con abusos de derechos humanos en contextos como el apartheid. Sin embargo, una revisión oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos concluyó en 2024 que, durante cerca de dos décadas, la entidad encargada de acuñar moneda no verificó el origen del oro adquirido a sus proveedores.

Inicialmente, voceros aseguraron que todo el metal era de origen nacional. Tras conocer los hallazgos periodísticos, la versión se matizó: la procedencia sería “principalmente” estadounidense y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció una revisión de los protocolos de compra.

El oro ha alcanzado precios históricos, superando los 5.000 dólares por onza en medio de tensiones geopolíticas y financieras. Este aumento multiplica los incentivos para introducir material ilícito en mercados legales y dificulta los controles. Para el coronel Echeverry, quien supervisa a unos 800 soldados en la región, el episodio dejó en evidencia una contradicción, pues mientras el Ejército combate a estructuras criminales, estas logran operar —y financiarse— en espacios bajo su propia jurisdicción.

El reportaje cuestiona además la dificultad del Estado colombiano para controlar economías ilegales que se expanden incluso en zonas militarizadas.

Como respuesta, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, publicó en su cuenta de X y anunció que ordenó “una verificación e investigación inmediata para esclarecer los hechos y adoptar las medidas correspondientes con total contundencia” y dijo que “aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley”.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos