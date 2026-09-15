Nuevo audio salpica a “los catalanes”: así ha sido su injerencia en las empresas energéticas del Estado

Un nuevo audio de 43 minutos volvió a poner en el centro de la atención a los empresarios catalanes Manel Grau y Xavier Vendrell, esta vez por presuntas gestiones de Grau relacionadas con cargos y contratos en Ecopetrol.
El nuevo caso fue revelado por la Unidad Investigativa de El Tiempo. Según el material, la grabación correspondería a un desayuno en el que participaron Juan Carlos Hurtado, entonces presidente encargado de Ecopetrol; Manel Grau y un poderoso contratista identificado como “Víctor”.
En la conversación se mencionan contratos, cargos de vicepresidentes y oportunidades de negocio para Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa. También se habla de la hoja de vida de Hurtado y de las presuntas gestiones que habrían permitido su regreso a la petrolera.
La conversación también hace referencia a presuntas cuotas en altos cargos de Ecopetrol que estarían relacionadas con Manel Grau, a quien se atribuye una línea directa con el entonces presidente Gustavo Petro.
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Una de las voces de la grabación, atribuida a Grau y con acento español, habla además de la llegada de un vicepresidente identificado con las iniciales M. S. y de supuestos intentos para reducir sus competencias dentro de la compañía.
“Nosotros logramos a empujones poner en la silla a un vicepresidente que se llama M. S. (...) Es una persona que lleva muchos años en la compañía, que tiene un nivel de conocimiento (...)”, se escucha en el audio.
La cuestión es que no es la primera vez que se habla sobre una supuesta injerencia de los catalanes en contratación pública durante el pasado Gobierno, ¿pero de dónde salieron?
Manel Grau y Xavier Vendrell son empresarios catalanes de Barcelona, España, que se hicieron cercanos a Gustavo Petro y, especialmente, a la primera dama Verónica Alcocer, desde antes de la campaña presidencial de 2022.
Ambos recibieron la nacionalidad colombiana durante la administración de Gustavo Petro. Grau conformó una alianza estratégica de negocios y política con Vendrell, quien es investigado por la justicia española por varios delitos.
Parte de la cercanía de Grau con el círculo de Alcocer se debe a la exconsejera presidencial Eva Ferrer, también catalana.