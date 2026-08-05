Nuevos audios sacuden a Ecopetrol: expresidente de Hocol señala presunta injerencia de Verónica Alcocer y Manel Grau

Las controversias alrededor de Ecopetrol vuelven a sumar un nuevo capítulo de escándalos. A las investigaciones que enfrenta el expresidente de la petrolera Ricardo Roa por presunto tráfico de influencias, ahora se suman nuevos testimonios, audios y correos electrónicos que apuntan a una supuesta injerencia de personas cercanas al Gobierno Nacional en decisiones sobre cargos estratégicos dentro del Grupo Ecopetrol. Las nuevas revelaciones fueron conocidas por la Unidad Investigativa de El Tiempo y se apoyan en el testimonio de Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, filial de Ecopetrol, así como en documentos y explicaciones entregadas por Eva Ferrer, exasesora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

El testimonio que compromete a Manel Grau

Luis Enrique Rojas aseguró que, en marzo de 2025, cuando atravesaba un fuerte enfrentamiento con Ricardo Roa por diferencias relacionadas con la administración de Hocol, fue contactado por una persona que posteriormente lo puso en comunicación con el empresario catalán Manel Grau, identificado públicamente como amigo de la primera dama, Verónica Alcocer. Según relató Rojas a El Tiempo y posteriormente ratificó ante la Fiscalía, Grau lo citó en un apartamento que, según su versión, Ricardo Roa tenía arrendado en el norte de Bogotá.

Allí, de acuerdo con el exdirectivo, Grau le habría transmitido una propuesta en nombre de la primera dama: mantener el respaldo para que continuara como presidente de Hocol a cambio de facilitar el ingreso de una o dos personas mediante nombramientos dentro de la filial. Rojas afirmó que respondió que únicamente consideraría hojas de vida cuyos candidatos cumplieran los requisitos técnicos y los procesos establecidos por la empresa. Entérese: Ecopetrol disparó en 235% sus ganancias en el segundo trimestre por repunte del precio del petróleo

La importancia del testimonio radica en que Luis Enrique Rojas es considerado por la Fiscalía uno de los principales testigos dentro del proceso penal contra Ricardo Roa y figura además como víctima dentro de esa investigación. El expediente tiene origen en una investigación periodística sobre la compra del apartamento 901 de Roa y la presunta intermediación del expolicía Juan Guillermo Mancera. Además, dentro del proceso también se busca establecer posibles irregularidades relacionadas con un millonario contrato para el suministro de alimentos en Hocol, asunto que ya había sido revelado anteriormente. Puede leer: “Verónica tiene de testaferros a varios primos. Es una banda de criminales”: Eva Ferrer, amiga de Alcocer, habla de supuesta red de corrupción

El antecedente: audios sobre nombramientos en Ecopetrol

Las nuevas declaraciones se conocen pocas semanas después de que saliera a la luz un audio en el que Manel Grau solicitaba hojas de vida para cargos de alta responsabilidad dentro del Grupo Ecopetrol, entre ellos el gerente de Crudos en Bogotá y el jefe de la oficina de la compañía en Singapur. Frente a esas versiones, Ecopetrol respondió oficialmente el pasado 10 de julio que Grau no tuvo ninguna participación en esos nombramientos y sostuvo que las personas seleccionadas llegaron a sus cargos por su trayectoria profesional y experiencia técnica. Sin embargo, las nuevas declaraciones de Rojas vuelven a poner bajo la lupa la presunta influencia del entorno de la primera dama dentro de decisiones relacionadas con la petrolera y su filial Hocol. Entérese aquí: ¿Quién es Joaquín Gutiérrez? La mano derecha de De la Espriella que suena para presidir Ecopetrol pero no tiene experiencia en hidrocarburos

Los correos enviados por Eva Ferrer a Ricardo Roa

Otro de los elementos que volvió a cobrar relevancia corresponde a varios correos electrónicos enviados por Eva Ferrer, ciudadana española y exfuncionaria del Gobierno Petro, quien durante varios meses fue considerada una de las personas más cercanas a Verónica Alcocer. Uno de esos mensajes, fechado el 25 de abril de 2025, fue enviado desde su correo personal y presentaba el proyecto “Colombia, más allá de la memoria”, una iniciativa concebida como un homenaje internacional al apoyo recibido por Colombia durante el proceso de paz en el marco de los 80 años de las Naciones Unidas. En ese momento se planteaba que Ecopetrol aportara poco más de 2.000 millones de pesos para financiar la iniciativa. Consultada por El Tiempo, Ferrer explicó que el proyecto nació como una iniciativa personal y negó que inicialmente hubiera involucrado al Gobierno Nacional o a la primera dama. Le puede interesar: “No corresponden a la realidad”: Alcocer respondió a las acusaciones hechas por su examiga Eva Ferrer Según explicó, buscó apoyo político del presidente Gustavo Petro, escribió a Laura Sarabia y a otros funcionarios del Ejecutivo, pero al no obtener respuesta terminó presentando la iniciativa ante Angie Rodríguez. Posteriormente, cuando regresó al Gobierno como asesora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), decidió impulsar nuevamente el proyecto, esta vez desde una perspectiva institucional. Fue en ese contexto cuando envió nuevos correos a Ricardo Roa. Uno de ellos, fechado el 15 de agosto de 2025 y firmado ya como asesora del Dapre, solicitaba el respaldo de Ecopetrol para financiar un libro y una exposición con 160 fotografías sobre el conflicto armado y el proceso de paz tomadas durante más de 37 años por el fotógrafo Mauricio Vélez. En la comunicación se argumentaba que, como la empresa más importante del país y actor relevante en los procesos de paz y reconciliación, Ecopetrol podía convertirse en patrocinador de la iniciativa.

Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol.

En contexto: Ricardo Roa dejará la presidencia de Ecopetrol el 30 de julio Los correos adquirieron mayor relevancia después de que la revista Semana divulgara recientemente varios audios atribuidos a Eva Ferrer. En uno de esos registros se escucha una conversación en la que se menciona que Verónica Alcocer habría adquirido el compromiso de respaldar la impresión de 30.000 libros relacionados con el proyecto. En otro fragmento, Ferrer sostiene que Ricardo Roa “no supo decir no” y menciona conversaciones relacionadas con el dirigente catalán Xavier Vendrell, asegurando que el entonces presidente de Ecopetrol terminó asumiendo responsabilidades que, según ella, otras personas promovieron. No obstante, Ferrer evitó pronunciarse sobre el contenido específico de esos audios y aseguró que fueron grabados y difundidos de manera ilegal, sin su autorización ni consentimiento, vulnerando su derecho a la intimidad y la reserva de las comunicaciones.

Verónica Alcocer niega irregularidades

Tras conocerse las nuevas revelaciones, Verónica Alcocer negó haber incurrido en conductas irregulares relacionadas con Ecopetrol. Sin embargo, las versiones conocidas vuelven a alimentar el debate sobre el eventual nivel de influencia que personas cercanas al Gobierno habrían ejercido en decisiones administrativas y estratégicas dentro de la empresa estatal. Las nuevas revelaciones se suman a declaraciones entregadas por Luis Enrique Rojas durante marzo de 2026 ante la Fiscalía y posteriormente a distintos medios de comunicación. En esas versiones, el expresidente de Hocol aseguró que, incluso antes de que Ricardo Roa asumiera la presidencia de Ecopetrol en 2023, ya se realizaban entrevistas para seleccionar altos cargos de la compañía desde una oficina en Bogotá. Según Rojas, esas reuniones eran lideradas por Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa, Juan Guillermo Mancera y Johny Giraldo. El exdirectivo afirmó que Caicedo le comentó que había entrevistado aproximadamente 500 personas para diferentes cargos dentro de Ecopetrol. Además, aseguró haber sostenido cerca de 15 reuniones con Caicedo, Roa y Mancera, en las cuales, según su testimonio, le solicitaron favorecer procesos de contratación. Entre ellos mencionó el proyecto estratégico de regasificación Chuchupa–Ballena, en La Guajira, donde presuntamente le pidieron beneficiar a la empresa Gaxi, vinculada, según la denuncia, a Juan Guillermo Mancera.

Luis Enrique Rojas.

Rojas también confirmó que asistió a una reunión en la oficina de Mancera, ubicada en la Calle 100 con Carrera 19, en Bogotá, durante los días previos a la llegada de Ricardo Roa a la presidencia de Ecopetrol. Según su relato, fue entrevistado durante cerca de dos horas por Julián Caicedo, Johny Giraldo y el propio Mancera para evaluar su perfil profesional y su visión sobre el futuro de la industria petrolera. Aunque Roa no estuvo presente, Rojas aseguró que Caicedo le manifestó que su perfil era el ideal para ocupar la Vicepresidencia Ejecutiva de Ecopetrol. Posteriormente terminó siendo designado presidente de Hocol. Amplíe la noticia: Abogada de Eva Ferrer confirma la voz de los audios y anuncia demandas contra Verónica Alcocer Las investigaciones también examinan la relación entre Juan Guillermo Mancera y la compra del apartamento 901 de Ricardo Roa, así como los contratos que posteriormente habría obtenido desde Hocol. Por su parte, Johny Giraldo afirmó haber recibido amenazas de muerte y señaló públicamente a Ricardo Roa y a Julián Caicedo, además de sostener que este último ejercía una fuerte influencia sobre las decisiones de la compañía. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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