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Pellegrini elogió a Nelson Deossa: “Ahora es un jugador distinto”

Nelson Deossa atraviesa un gran momento en el Betis, donde su rendimiento ante Getafe y los elogios de Manuel Pellegrini confirman su crecimiento.

  • Nelson Deossa (centro) ha ganado protagonismo en el Real Betis durante el inicio de la temporada. FOTO: X: REAL BETIS
    Nelson Deossa (centro) ha ganado protagonismo en el Real Betis durante el inicio de la temporada. FOTO: X: REAL BETIS
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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Después de la victoria 1-0 sobre Getafe el jueves, el volante colombiano Nelson Deossa, del Real Betis, recibió elogios de su entrenador chileno Manuel Pellegrini, quien resaltó la evolución que ha tenido desde su llegada al fútbol europeo.

El futbolista, nacido hace 26 años en Marmato, Caldas, tuvo una actuación importante en el triunfo del conjunto verdiblanco, que llegó a 15 puntos y se mantiene en la parte alta de LaLiga. El Betis ocupa actualmente la tercera posición.

Deossa mostró ante Getafe una de sus principales virtudes: el despliegue físico. El colombiano participó activamente en la recuperación y circulación de la pelota y fue uno de los hombres fundamentales del equipo dirigido por Pellegrini.

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Su presente contrasta con el panorama que tuvo durante su primer año en España. El propio entrenador chileno reconoció que al volante le costó inicialmente adaptarse al fútbol europeo, pero ahora observa en él a un jugador con mayor madurez.

“Es un jugador importante que quizás en su primer año en Europa no tuvo la madurez para hacer valer sus condiciones. Creo que ahora es un jugador distinto, es honesto y muy abierto a oír críticas y tratar de aportar colectivamente donde juegue”, manifestó Pellegrini.

El técnico también recordó que quería contar con el colombiano para esta temporada, pese a que durante el mercado de fichajes su continuidad en el club estuvo en duda. Finalmente, Deossa permaneció en el plantel y ha ido ganando protagonismo.

“Personalmente quería que se quedara, porque estaba recién llegado y a veces los jugadores se demoran en aclimatarse. Ojalá que siga por el mismo camino que ha tomado desde esta pretemporada, porque nos aporta mucho”, agregó el entrenador.

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Ahora, Deossa busca consolidar ese crecimiento con más actuaciones importantes. El siguiente reto del Betis será este domingo frente al Deportivo de La Coruña, por la séptima jornada de LaLiga, partido que está programado para las 11:30 de la mañana, hora de Colombia.

En ese compromiso también estará el colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien ha tenido protagonismo ofensivo en el inicio de temporada del conjunto verdiblanco. El atacante marcó en el reciente triunfo 2-1 sobre Villarreal.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo Manuel Pellegrini sobre Nelson Deossa después del partido contra Getafe?
Pellegrini destacó la evolución del colombiano y aseguró que ahora es un jugador distinto, con mayor madurez y disposición para escuchar críticas y aportar al equipo.
¿Qué estadísticas registró Nelson Deossa contra Getafe?
Deossa tuvo un destacado trabajo defensivo y físico: recuperó ocho balones y ganó diez duelos individuales, entre acciones terrestres y aéreas.
¿Cuántos puntos tiene el Real Betis después de vencer al Getafe?
El Betis llegó a 15 puntos con el triunfo 1-0 sobre Getafe y se mantiene en la parte alta de la clasificación de LaLiga.
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