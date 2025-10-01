Ellas son Manuela Bedoya y Luna Barreto, las colombianas que iban en los barcos detenidos por Israel

El presidente Gustavo Petro, que ha sido crítico con el genocidio en Gaza cometido por Israel, decidió que la delegación de ese país debe abandonar Colombia, por lo menos en lo que le queda de mandato hasta agosto de 2026.

La justificación del jefe de Estado es que este miércoles, Israel detuvo a una flotilla con más de 40 barcos que llevaban ayuda humanitaria a Gaza y en los que iban dos colombianas, además de líderes ambientalistas como Greta Thunberg y voluntarios de diversos países.

En contexto: Petro anunció la expulsión de delegación diplomática de Israel en Colombia tras interceptación de barcos que iban para Gaza

“Si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu. Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina”, dijo y anunció que “sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia”.

Las embarcaciones hacen parte de la “Global Summid Flotilla”, quienes publicaron un comunicado de prensa denunciando que “nuestras miembros de la delegación colombiana, Manuela Bedoya y Luna Barreto, tripulantes en el barco HIO, han sido detenidas por las fuerzas israelíes durante una misión pacífica y legal para entregar ayuda humanitaria a Gaza, lo que significa una violación al derecho internacional y los Acuerdos de Ginebra”, señalaron convocando a las calles.