Ellas son Manuela Bedoya y Luna Barreto, las colombianas que iban en los barcos detenidos por Israel

Israel detuvo a una flotilla con más de 40 barcos que llevaban ayuda humanitaria a Gaza y en los que iban dos colombianas, además de líderes ambientalistas como Greta Thunberg y otros voluntarios de diversos países.

    La flotilla fue obligada a cambiar su rumbo. El presidente Gustavo Petro reaccionó y tomó medidas. FOTO: Redes sociales Manuela Bedoya y Luna Barreto
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El presidente Gustavo Petro, que ha sido crítico con el genocidio en Gaza cometido por Israel, decidió que la delegación de ese país debe abandonar Colombia, por lo menos en lo que le queda de mandato hasta agosto de 2026.

La justificación del jefe de Estado es que este miércoles, Israel detuvo a una flotilla con más de 40 barcos que llevaban ayuda humanitaria a Gaza y en los que iban dos colombianas, además de líderes ambientalistas como Greta Thunberg y voluntarios de diversos países.

En contexto: Petro anunció la expulsión de delegación diplomática de Israel en Colombia tras interceptación de barcos que iban para Gaza

“Si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu. Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina”, dijo y anunció que “sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia”.

Las embarcaciones hacen parte de la “Global Summid Flotilla”, quienes publicaron un comunicado de prensa denunciando que “nuestras miembros de la delegación colombiana, Manuela Bedoya y Luna Barreto, tripulantes en el barco HIO, han sido detenidas por las fuerzas israelíes durante una misión pacífica y legal para entregar ayuda humanitaria a Gaza, lo que significa una violación al derecho internacional y los Acuerdos de Ginebra”, señalaron convocando a las calles.

En contexto: Con Greta Thunberg a bordo, flotilla humanitaria desafía bloqueo de Israel y se acerca a Gaza

Según diversos medios, Manuela Bedoya ha trabajado en procesos sociales y humanitarios. Esta joven colombiana, según declaraciones públicas, ha dicho que su labor se concentra en “articular la voz de las víctimas del conflicto armado en espacios universitarios, comunitarios e internacionales”.

Por su parte, Luna Barreto de 24 años es una de las pocas colombianas que residen en Jordania y también ha sido defensora de comunidades.

“Conocí a migrantes palestinos que me ayudaron con los papeles (documentos), porque mi migración fue difícil y sin asesoría. Hay empresas en Polonia que buscan explotar a los migrantes. Y eso fue lo primero que me acercó a la realidad del país”, dijo en una entrevista al canal TRT.

Barreto, de hecho, grabó un video diciendo que “Global Flotilla en este momento está siendo interceptada, estamos rodeadas por barcos militares. Estamos en aguas internacionales. El barco mío está en estado de alerta. Los barcos alrededor están siendo interceptados, estamos rodeados de barcos”.

Los activistas que participan en esta operación, entre ellos el brasileño Thiago Avila, habían dicho anteriormente en redes sociales que estaban “rodeados por buques de guerra israelíes”, indicaron que la intercepción tuvo lugar cuando solo quedaban 81 millas náuticas para llegar a Gaza.

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau también figura entre los participantes en esta acción destinada a “romper el bloqueo de Gaza” y proporcionar “ayuda humanitaria a una población asediada y enfrentada a la hambruna y al genocidio”. Los organizadores habían afirmado que continuarían rumbo a Gaza tras haber acusado a Israel de “tácticas intimidatorias”.

Lea también: Así es el plan de 20 puntos de Trump para poner fin a la guerra de Gaza que recibió aprobación de Israel y espera respuesta de Hamás

Utilidad para la vida