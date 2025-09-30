x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Con Greta Thunberg a bordo, flotilla humanitaria desafía bloqueo de Israel y se acerca a Gaza

La flotilla humanitaria con Greta Thunberg se aproxima a Gaza pese a las amenazas de Israel. Lleva ayuda vital y desafía un bloqueo que genera tensión mundial. Le contamos detalles.

  • Con Greta Thunberg a bordo, flotilla humanitaria desafía bloqueo de Israel y se acerca a Gaza
  • Miembros de la Flotilla Global Sumud, entre ellos el activista serbio Ognjen Markovic, de 24 años, durante una fotografía tomada el 30 de septiembre de 2025. FOTO: Getty
    Miembros de la Flotilla Global Sumud, entre ellos el activista serbio Ognjen Markovic, de 24 años, durante una fotografía tomada el 30 de septiembre de 2025. FOTO: Getty
Andrea Lara
Andrea Lara
30 de septiembre de 2025
bookmark

La Flotilla Global Sumud lleva más de un mes en el Mediterráneo y se acerca a la llamada “línea naranja”, donde Israel suele interceptar misiones similares. “Estamos entrando en una zona de riesgo”, dijo Ezequiel Peressini, dirigente argentino a bordo del Sirius.

El Gobierno israelí ha reiterado que usará “todos los medios” para impedir la llegada de los barcos a Gaza, a los que acusa de estar “organizados por Hamás”. El Ministerio de Exteriores advirtió que no permitirá la violación de un “bloqueo naval legal”. En junio, incluso tildó una flotilla en la que viajaba Greta Thunberg como un “yate para selfies”.

Conozca: Respaldo mayoritario y de países clave a Palestina será el protagonista de la Asamblea de la ONU

Thunberg respondió asegurando que la misión es “pacífica y completamente legal”: no estamos llevando armas, sino alimentos, medicinas y productos básicos. Impedir esta misión sería un crimen de guerra más, dijo.

Miembros de la Flotilla Global Sumud, entre ellos el activista serbio Ognjen Markovic, de 24 años, durante una fotografía tomada el 30 de septiembre de 2025. FOTO: Getty
Miembros de la Flotilla Global Sumud, entre ellos el activista serbio Ognjen Markovic, de 24 años, durante una fotografía tomada el 30 de septiembre de 2025. FOTO: Getty

La activista agregó que cada milla recorrida aumenta la determinación de la tripulación: queremos abrir un corredor humanitario para Gaza y hemos recibido mensajes de personas que esperan darnos la bienvenida. El pueblo gazatí debería tener derecho a decidir qué entra y sale de sus aguas territoriales.

Thunberg advirtió que las amenazas de Israel representan una violación del derecho humanitario: navegamos pacíficamente en aguas internacionales, cumpliendo con la ley. Detenernos sería sumar otro crimen de guerra a una larga lista”, concluyó.

Según un informe del Sistema de Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria, más de medio millón de gazatíes enfrentan hambre extrema. La ONU alertó de un “fracaso de la humanidad misma”, mientras que Netanyahu calificó el reporte como “una mentira descarada”.

Lea también: Comisión Europea propone más impuestos a Israel y sancionar a ministros tras violaciones al DIH en Gaza

La misión coincide con el anuncio de un plan de paz de Donald Trump, que plantea la liberación de rehenes y la entrada inmediata de ayuda humanitaria. Sin embargo, los organizadores de la flotilla piden a los Gobiernos garantías de seguridad.

Los barcos esperan acercarse en las próximas 24 horas a 150 millas de Gaza, una zona considerada de alto riesgo. “El pueblo palestino sigue resistiendo”, señaló Peressini, mientras la tensión aumenta en el Mediterráneo.

Preguntas sobre la nota:

¿Qué lleva la flotilla humanitaria hacia Gaza?
Alimentos, medicinas y productos básicos, según los organizadores, sin presencia de armas.
¿Por qué Israel bloquea el ingreso de barcos a Gaza?
Porque afirma que el bloqueo es “legal” y busca evitar que Hamás reciba apoyo externo.
¿Cuál es el papel de Greta Thunberg en la misión?
Acompaña como activista para dar visibilidad global y denunciar violaciones al derecho humanitario.
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida