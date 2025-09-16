Marco Rubio responsabilizó a Petro de descertificación de Colombia: es un “líder errático que no ha sido buen aliado”

Un día después de que el presidente Gustavo Petro confirmara que Estados Unidos había descertificado a Colombia por incumplir sus compromisos en la lucha contra las drogas, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio se refirió a dicha decisión y responsabilizó directamente al mandatario colombiano de ese resultado.
Antes de partir a Doha, Catar, Rubio sostuvo que la descertificación, que es condicionada, no se debió a alguna crisis en la larga relación bilateral ni en malos resultados de las Fuerzas Armadas, si no al liderazgo “errático” del presidente colombiano.
De hecho, Rubio reiteró que Colombia ha sido “un socio histórico y muy importante” en la lucha contra las drogas para Estados Unidos, “pero ahora tiene un presidente que, además de actuar de manera errática, no ha sido un buen aliado a la hora de enfrentar a los carteles de la droga”.
“Bajo su liderazgo no cumplen con los estándares”, agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.
Rubio insistió que aunque la Policía y el Ejército colombiano han demostrado disposición para seguir actuando contra los actores armados cuyas rentas ilegales provienen del narcotráfico, “el problema es de liderazgo político”, aunque no descartó que si el país coopera más y cumple con los criterios, puede “recuperar la certificación”.