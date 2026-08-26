Ella es María Andrea Godoy, la nueva superintendente de Salud que reemplaza a Quintero: estos son los retos que enfrenta

María Andrea Godoy Casadiego fue designada por la ministra de Salud, Ana María Vesga, como nueva superintendente nacional de Salud, mediante un decreto expedido el martes 25 de agosto de 2026, y desde este miércoles queda al frente de la entidad en Bogotá, donde tendrá a su cargo la inspección, vigilancia y control de EPS, prestadores de servicios, entidades territoriales y otros actores del sistema, en un contexto marcado por dificultades financieras, intervenciones a aseguradoras, reclamos de usuarios y problemas en el acceso a medicamentos. Su llegada se produce tras la salida de Daniel Quintero Calle, quien había asumido el cargo en abril de este año por orden del expresidente Petro.

¿Quién es María Andrea Godoy?

Godoy es abogada, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Administración en Salud. También cuenta con un PDD de Inalde Business School. Su trayectoria reúne experiencia en el sector público, aseguramiento en salud y administración de entidades relacionadas con el sistema. Durante el gobierno de Iván Duque fue viceministra de Protección Social, cargo que asumió en 2020. Antes, en 2018, trabajó como asesora de la Superintendencia Nacional de Salud. Su experiencia en el sector privado incluye cargos en varias empresas de aseguramiento. Entre ellos están: -Secretaria general y jurídica de Famisanar entre 2010 y 2017. -Gerente de riesgos de EPS Sanitas entre 2009 y 2010. -Gerente de operaciones de EPS Sanitas entre 2003 y 2008. -Vinculación con el área jurídica de Colsanitas Medicina Prepagada - Keralty. La nueva superintendente suma así más de 20 años de experiencia gerencial en organizaciones relacionadas con el aseguramiento en salud y regresa a una entidad que ya conoce por su paso como asesora.

Las funciones que tendrá a cargo

La Superintendencia Nacional de Salud tiene como misión ejercer inspección, vigilancia y control sobre diferentes participantes del sistema y proteger los derechos de los usuarios frente a la prestación de servicios. La Superintendencia Nacional de Salud “realiza una importante tarea de vigilancia a las EPS y otras empresas que aseguran a la población”. El alcance de la entidad también comprende a organizaciones que prestan servicios de salud y a sistemas de aseguramiento de sectores específicos, como los relacionados con maestros y miembros de las Fuerzas Militares. Además, la entidad “vigila a las secretarías de Salud para que cumplan con sus funciones” y supervisa a empresas o entidades que generan recursos para el sistema, entre ellas loterías y licoreras. Dentro de sus competencias están la inspección, vigilancia y control, así como la adopción de medidas correctivas y sanciones cuando encuentra actuaciones contrarias a las normas. Estas intervenciones pueden estar relacionadas con aspectos jurídicos, financieros, económicos, técnico-científicos o administrativos de las entidades vigiladas.

EPS intervenidas, medicamentos y reclamos: los principales retos

Uno de los asuntos que deberá abordar Godoy es el seguimiento a las EPS intervenidas por la Superintendencia. Actualmente, esas entidades concentran más de la mitad de los afiliados al sistema, por lo que las decisiones sobre su funcionamiento tienen efectos sobre una parte amplia de la población. Durante el periodo de gobierno de Gustavo Petro fueron intervenidas nueve EPS: Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Coosalud, Savia Salud, Asmet Salud, Servicio Occidental de Salud (SOS), Emssanar y Capresoca. El escenario incluye además un aumento de las reclamaciones de los usuarios. Según el informe citado de Así Vamos en Salud, durante 2025 se registraron 2’048.435 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, de las cuales 60 % correspondió a EPS intervenidas. En el mismo año se contabilizaron 312.573 acciones de tutela relacionadas con la protección del derecho a la salud. La cifra representa un aumento cercano al 100 % frente a 2022 y de 54 % respecto de 2019. El acceso a medicamentos también está entre los asuntos que deberá vigilar la nueva administración. Durante el denominado “Plan 100”, la Superintendencia reportó 144 actividades de inspección, vigilancia y control realizadas entre el 19 y el 27 de mayo en 33 ciudades y municipios de 25 departamentos. Como resultado de esas actuaciones, la entidad informó una medida cautelar contra CAFAM, en su condición de gestor farmacéutico, después de identificar 1.048.575 pendientes de entrega de medicamentos reportados por el propio gestor. La orden estableció un esquema de normalización con los siguientes porcentajes: -30 % de los pendientes durante el primer mes. -60 % durante el segundo mes. -Cierre total dentro del plazo establecido. La medida contempla priorizar a pacientes con enfermedades crónicas, enfermedades de alto costo, menores de edad y adultos mayores. La Superintendencia señaló que los demás hallazgos del plan continúan bajo actuaciones administrativas y que algunos detalles permanecen reservados por el debido proceso.

Una entidad que llega con cuestionamientos sobre la gestión de Quintero

La administración de Daniel Quintero fue cuestionada por los perfiles de algunos funcionarios y asesores. Entre ellos estuvieron Juan David Duque, Jhonatan Estiven Villada, Esteban Restrepo y Sergio Andrés López Muñoz, varios con pasado en la Alcaldía de Medellín. También se cuestionó la modificación del manual de funciones para contratar a un arquitecto como asesor por $14 millones mensuales. Durante su gestión se implementó el “Plan 100” para revisar la entrega de medicamentos. La Supersalud reportó 144 actividades de inspección en 33 ciudades y municipios de 25 departamentos, entre el 19 y el 27 de mayo. Además, impuso una medida cautelar a CAFAM tras identificar 1.048.575 pendientes de entrega de medicamentos. La entidad aseguró que los funcionarios nombrados cumplían los requisitos establecidos y negó que las visitas tuvieran relación con actividades electorales. Sobre los cuestionamientos por la experiencia de algunos asesores, respondió: “Todos los nombramientos surtieron la revisión jurídica de cumplimiento de requisitos conforme al Manual Específico de Funciones. La entidad mantiene canales internos para tramitar cualquier inquietud de sus servidores y promueve un clima laboral basado en el respeto y el diálogo, y no se han recibido las comunicaciones mencionadas”.

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El cambio de superintendente y los antecedentes del cargo

Godoy llega después de una sucesión de funcionarios al frente de la Supersalud durante el gobierno de Gustavo Petro. El primer superintendente fue Ulahy Beltrán, médico cirujano y especialista en Gerencia de Servicios de Salud. En septiembre de 2023 fue llamado a juicio disciplinario por la Procuraduría, que le formuló cargos por presuntos hechos de corrupción relacionados con su gestión anterior como gerente del Hospital Universitario CARI de Barranquilla. Permaneció en la Superintendencia hasta febrero de 2024. Después asumió Luis Carlos Leal Angarita, médico especialista en cirugía general de la Universidad Nacional. Durante sus primeros meses ordenó la intervención de Nueva EPS y Sanitas. En octubre de 2024 se conoció su salida de la entidad. Su reemplazo fue Giovanny Rubiano, médico cirujano con especializaciones en Salud Familiar, Auditoría en Salud y Gerencia de la Salud Pública. Durante su administración, la Corte Constitucional dejó sin efecto la intervención de Sanitas y ordenó la intervención de Coosalud. Rubiano renunció en octubre de 2025. Días después llegó Bernardo Armando Camacho, quien permaneció en el cargo hasta abril de 2026 y atribuyó su salida a motivos personales. Ese mismo mes asumió Daniel Quintero, quien ahora será reemplazado por Godoy.

El panorama que recibe la nueva administración

María Andrea Godoy asume la Supersalud en un sistema con problemas de cobertura, infraestructura, atención y financiación. Según Así Vamos en Salud: -La cobertura pasó de 99,61 % en junio de 2022 a 98,23 %, lo que equivale a poco más de un millón de personas menos afiliadas. -Colombia tiene 1,9 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, frente a 4,2 en la OCDE. -Las camas para partos bajaron a 3.156 en 2025, 97 menos que el trimestre anterior y 18 % menos que en 2021. -Antioquia y Bogotá concentran 30 % de las camas para adultos. -La atención ambulatoria pasó de 17,91 millones de personas en el primer semestre de 2024 a 13,77 millones al cierre de 2025. El informe señala que “entre los trabajadores de la salud persiste la percepción de agotamiento y sobreocupación de los servicios de urgencias”. A esto se suman las dificultades financieras de las EPS, la insuficiencia de la UPC señalada por la Corte Constitucional desde 2024 y las deudas entre actores del sistema, factores que afectan el flujo de recursos y la entrega de servicios y medicamentos. Sobre los recursos de las EPS intervenidas, el exministro Alejandro Gaviria señaló: “Aunque deberían ser decisiones autónomas, son vulnerables a la corrupción y un superintendente se puede meter si no respeta eso”. Godoy inicia así su gestión al frente de una entidad que deberá atender las dificultades financieras, los reclamos de usuarios, la entrega de medicamentos, las EPS intervenidas y la capacidad de atención del sistema. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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