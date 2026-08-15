Instituto Nacional de Cancerología ya no atenderá a afiliados de Famisanar: así reubicarán a los pacientes oncológicos

La EPS Famisanar informó el viernes 14 de agosto que el Instituto Nacional de Cancerología (INC) decidió terminar de manera unilateral el contrato que permitía la prestación de servicios oncológicos a sus afiliados. La decisión impacta de forma directa tanto a pacientes adultos como pediátricos que recibían tratamiento en esa institución, y obliga a la EPS a implementar un plan alterno para garantizar la continuidad de la atención. Según detalló la EPS, tras el anuncio del INC la entidad revisó las condiciones propuestas para mantener el convenio, pero concluyó que, dadas las circunstancias actuales del sector salud, no podía asumir las nuevas exigencias del instituto. “Ante esta situación, se realizó la valoración de las condiciones planteadas por el INC, con el propósito de mantener la prestación de los servicios en el marco de las condiciones contractuales, operativas y asistenciales requeridas; no obstante, dadas las condiciones actuales del sector salud y el contexto en el que se desarrolla la prestación de estos servicios, no es posible atender las exigencias manifestadas por el INC”, señaló Famisanar en su comunicado oficial. Le puede interesar: Sura alcanza utilidad histórica de $1,7 billones y eleva su meta para 2026

Cómo funcionará la reubicación de los pacientes oncológicos de Famisanar

En respuesta a la ruptura del contrato, Famisanar puso en marcha un esquema de contingencia que incluye la activación de una red alterna de prestadores habilitados y disponibles, con el fin de evitar interrupciones en los tratamientos en curso. La reubicación de los pacientes se realizará conforme a las necesidades clínicas y asistenciales de cada usuario. La EPS aseguró que todos los afiliados que se vean afectados por esta medida no se quedarán sin guía sobre la continuidad de su atención, y que el traslado o asignación hacia la nueva institución prestadora se definirá de manera individual. Vea también: Médico que salvó a bebés en el terremoto recibió oferta para especializarse en Alemania “La EPS realizará contacto directo con cada uno de los afiliados que puedan verse afectados por esta situación, con el fin de brindarles información oportuna y personalizada sobre la continuidad de sus tratamientos y acompañarlos en el proceso de asignación o traslado a la institución prestadora que corresponda”, añade el documento.

Canales especiales para pacientes oncológicos

Para resolver dudas y hacer seguimiento a los casos, la EPS habilitó canales específicos según el tipo de paciente: Pacientes adultos: caadultos@famisanar.com.co Pacientes pediátricos: capediatrico@famisanar.com.co Formulario en línea, disponible para quienes estaban siendo atendidos en el INC durante 2026 Estos canales buscan garantizar una comunicación clara y personalizada con los afiliados afectados por el cambio de prestador. En otras noticias: Clínica Bolivariana de Medellín está al 251 % de su capacidad en Obstetricia Además de los canales especiales, Famisanar recordó la disponibilidad de sus vías habituales de atención al usuario: Canales presenciales: oficinas de atención al afiliado y agendamiento de turno físico a través de www.famisanar.com.co, en la opción “Agendar atención física”. Líneas telefónicas: Línea Amable PBS (601) 307 8069 y 01 8000 116 662, y Línea Amable PAC (601) 307 8085 y 01 8000 127 363. Canales virtuales: correo servicioalcliente@famisanar.com.co, WhatsApp Camila en el 300 643 8831, portal transaccional “Famisanar en Línea” y atención por videollamada, ambos agendables desde el sitio web de la EPS. El comunicado de Famisanar subrayó que la entidad “adelantará todas las acciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios de salud requeridos, de acuerdo con las condiciones clínicas y asistenciales de cada usuario”.

Comunicado oficial: Instituto Nacional de Cancerología ya no atenderá a afiliados de Famisanar. Foto: Famisanar

La EPS reiteró su compromiso con la continuidad y calidad de la atención, así como con la protección de los derechos de sus afiliados, en medio de un contexto de tensiones contractuales entre aseguradoras y prestadores de alta complejidad en el país. Le recomendamos: ¿Qué pasa en el Hospital Mental? Médicos denuncian retrasos en sus pagos y falta de medicamentos “Ningún afiliado quedará sin orientación frente a la continuidad de su atención”, aseguró la EPS en su comunicado, enfatizando la importancia del acompañamiento individual y la transparencia durante la transición. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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