Instituto Nacional de Cancerología ya no atenderá a afiliados de Famisanar: así reubicarán a los pacientes oncológicos

La EPS Famisanar informó el viernes 14 de agosto que el Instituto Nacional de Cancerología (INC) decidió terminar de manera unilateral el contrato que permitía la prestación de servicios oncológicos a sus afiliados. La decisión impacta de forma directa tanto a pacientes adultos como pediátricos que recibían tratamiento en esa institución, y obliga a la EPS a implementar un plan alterno para garantizar la continuidad de la atención.
Según detalló la EPS, tras el anuncio del INC la entidad revisó las condiciones propuestas para mantener el convenio, pero concluyó que, dadas las circunstancias actuales del sector salud, no podía asumir las nuevas exigencias del instituto.
“Ante esta situación, se realizó la valoración de las condiciones planteadas por el INC, con el propósito de mantener la prestación de los servicios en el marco de las condiciones contractuales, operativas y asistenciales requeridas; no obstante, dadas las condiciones actuales del sector salud y el contexto en el que se desarrolla la prestación de estos servicios, no es posible atender las exigencias manifestadas por el INC”, señaló Famisanar en su comunicado oficial.
Le puede interesar: Sura alcanza utilidad histórica de $1,7 billones y eleva su meta para 2026