María Carolina Hoyos reveló cómo vivió la agonía y muerte de su hermano Miguel Uribe Turbay

María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, volvió a hablar sobre la muerte del senador asesinado en un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá. En diálogo con Semana, Hoyos Turbay, describió cómo fueron los días de hospitalización en la Fundación Santa Fe, el impacto en la familia y la forma en que enfrentan la pérdida.
“Lo más duro fue verlo conectado a tantas máquinas, con tantos tubos, pero siempre con la esperanza de que iba a reaccionar”, confesó. Durante las semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos, la familia se aferró a la fe y a los mensajes de apoyo que llegaban de todo el país.