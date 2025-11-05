¿María del Mar Pizarro tendría un conflicto de interés por su participación en mesas técnicas de la Ley de la Noche?

La representante a la Cámara María del Mar Pizarro respondió a las críticas por su participación en las mesas técnicas de la llamada “Ley de la Noche” pese a ser propietaria del bar Before Club, en Bogotá. En entrevista con El Reporte Coronell, la congresista negó que exista un conflicto de interés y aclaró que “esa ley ni siquiera se está discutiendo porque no es un proyecto de ley”.

Las declaraciones se dan tras el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, quien murió luego de una golpiza ocurrida a pocas cuadras del establecimiento nocturno. Pizarro lamentó los hechos y aseguró haber entregado a El Reporte Coronell un video que muestra el rostro del segundo agresor, aún prófugo.

En contexto: Video de Before Club revela lo que ocurrió antes de la golpiza mortal a Jaime Esteban Moreno y al cuarto implicado

La congresista confirmó que es dueña del 100% del bar, aunque enfatizó que no participa en su operación diaria. “Nos han allanado alrededor de ocho veces y nunca han encontrado algo. No entiendo cómo, luego de que lo allanen a uno, la gente nos acuse de algo. Lo que tengo claro es que en otras discotecas no las allanan, no las persiguen como sí lo hacen con nosotros”, afirmó.

Pizarro también denunció que las recientes inspecciones a su negocio hacen parte de una persecución política en su contra. “Desde que comencé a hacer críticas a la Alcaldía de Bogotá comenzó una persecución política”, sostuvo en la entrevista.

Lea también: Habló el dueño de Before Club, la discoteca en la que Jaime Esteban Moreno estuvo antes de la golpiza mortal

Respecto a las mesas técnicas de la llamada Ley de la Noche —una iniciativa que busca regular y mejorar la seguridad en las actividades nocturnas de la capital—, la congresista explicó que su propósito no es favorecer al sector de la rumba, sino diseñar un sistema de cuidado para quienes trabajan o circulan en horarios nocturnos. “Nosotros estamos trabajando en mesas técnicas sobre la Ley de la Noche, no es para beneficiar a la rumba, sino a la ciudadanía, de que haya un sistema de cuidado para las actividades de noche. Uno no puede decir que hay una inhabilidad, que hay una ley que ni siquiera se ha creado”, agregó.

Finalmente, al ser consultada sobre un eventual conflicto de interés, insistió en que el proyecto aún no existe formalmente. “Este proyecto de ley no está escrito, no se está discutiendo. Se hicieron mesas técnicas para imaginar la ley. Si en algún momento esto pudiera beneficiarnos, nosotros no firmaríamos el proyecto de ley”, concluyó Pizarro.