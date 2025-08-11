¿Quién es Martha Grajales, la activista colombo-venezolana que permanece desaparecida tras ser detenida en Caracas?

Organizaciones de derechos humanos denunciaron la detención de la activista de derechos humanos colombo-venezolana Martha Lía Grajales, poco después de una manifestación frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas, en solidaridad con familiares de detenidos.
SurGentes, la ONG que dirige Grajales, había denunciado que una protesta convocada el martes 5 de agosto frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue dispersada por “un grupo parapolicial de unas 70 personas”, como se conoce a colectivos afines al gobierno.
“Martha Lía Grajales, activista de SurGentes fue detenida hace minutos tras participar en una concentración en apoyo a las madres agredidas por grupos paramilitares el pasado martes frente al TSJ”, indicó Provea en un mensaje en la red social X.
Según Provea, Grajales, nacida en Colombia y nacionalizada venezolana, fue detenida por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en un retén policial instalado “a escasos metros del lugar de la concentración” de este viernes y “obligada a abordar una camioneta de color gris, sin placas”.