¿Quién es Martha Grajales, la activista colombo-venezolana que permanece desaparecida tras ser detenida en Caracas?

Organizaciones de derechos humanos denunciaron la detención de la activista de derechos humanos colombo-venezolana Martha Lía Grajales, poco después de una manifestación frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas, en solidaridad con familiares de detenidos. SurGentes, la ONG que dirige Grajales, había denunciado que una protesta convocada el martes 5 de agosto frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue dispersada por “un grupo parapolicial de unas 70 personas”, como se conoce a colectivos afines al gobierno. Puede leer: Cinco periodistas internacionales asesinados en Gaza por bombardeo israelí; ¿no quedará nadie para mostrar el horror? “Martha Lía Grajales, activista de SurGentes fue detenida hace minutos tras participar en una concentración en apoyo a las madres agredidas por grupos paramilitares el pasado martes frente al TSJ”, indicó Provea en un mensaje en la red social X. Según Provea, Grajales, nacida en Colombia y nacionalizada venezolana, fue detenida por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en un retén policial instalado “a escasos metros del lugar de la concentración” de este viernes y “obligada a abordar una camioneta de color gris, sin placas”.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos “denuncia con alarma que esta detención ocurre pocos días después de que Martha Lía fuera víctima de agresiones físicas por parte de grupos armados no identificados durante la vigilia convocada por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad”. Unos 50 familiares de detenidos luego de las elecciones de julio de 2024, en su mayoría madres, organizaron una vigilia el martes a las afueras de la máxima corte de Venezuela para reclamar su libertad al cumplirse un año de sus arrestos.