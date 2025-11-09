Martín Aldas, el rookie colombiano que disputó siete maratones en nueve meses, una hazaña de marca mundial

Si correr una maratón requiere esfuerzo, disciplina, dedicación y preparación, disputar siete en un mismo año es una hazaña que pocos pueden presumir. Un colombiano es el protagonista de esta historia, en la que además quedó registrado como el runner más joven en lograrlo.
Se trata del bogotano Martín Aldas Ojeda, de 25 años, quien desde los 13, cuando corrió su primera prueba para acompañar a su padre (prueba benéfica de Unicef en Colombia), encontró un estilo de vida en el running.
Antes fue nadador y luego tenista, pero fueron el atletismo y las maratones las que lo cautivaron. Tras su primera carrera, Martín comprendió que debía establecer un plan y una disciplina rigurosa para prepararse. Es precisamente esa preparación, orientada a alcanzar cada objetivo y siempre buscando la autosuperación, lo que más lo apasiona.
Este administrador de empresas, que además posee una maestría en Big Data, ahora es creador de contenido en Instagram. Su principal motivación es inspirar a las personas a mantenerse activas, hacer ejercicio, sin importar la edad.