Masacre 54 en Colombia: cuatro hombres fueron asesinados en un estadero de Dibulla, La Guajira

Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas en medio de un ataque armado en el municipio de Dibulla (La Guajira). El hecho se registró en zona rural del municipio y representó la masacre 54 que ocurre en Colombia en lo que va del 2025.

Las víctimas estaban en un estadero cuando hombres armados, que se movilizaban en una camioneta, dispararon de manera indiscriminada. Los cuatro heridos alcanzaron a ser trasladados hasta un centro asistencial.

Las víctimas fueron identificadas como Joenne José Castrillo Ramírez, de 37 años; Ubencio Antonio Redondo Oñate, de 70 años; Gamalier de Jesús Contreras Pérez, de 53 años e Iván David Gutiérrez Vergara, de 28 años.

Lea más: Autoridades identificaron a las víctimas de la masacre de La Unión: había un menor de edad

La Defensoría del Pueblo ya emitió una alerta temprana en la que advirtió de los riesgos de confrontación por la disputa criminal que sostienen en esa zona el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La principal hipótesis de esta masacre apunta a que el ataque fue autoría de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, bajo la comandancia de alias Naín, un hombre que en abril pasado tuvo suspendidas sus órdenes de captura por la posibilidad que existía de avanzar en una mesa de paz con el Gobierno.