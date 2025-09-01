Autoridades identificaron a las víctimas de la masacre de La Unión: había un menor de edad

Los fallecidos en este ataque fueron Jeiner David Ortega Jiménez, Isaac Pemberthy Gómez, Kevin Andrés Villa Calderón y Ronal Andrés Hernández Guzmán, este último de 17 años. Todos cuatro habrían llegado del municipio de Bello en días pasados, situación que habría dado pie a esta masacre, teniendo en cuenta que en esta parte del departamento hay confrontaciones entre la banda El Mesa y el Clan del Golfo.

Las cuatro víctimas de la masacre del pasado sábado en La Unión, Oriente antioqueño, fueron identificadas por parte de Medicina Legal y ya trascendieron sus identidades. Entre los fallecidos se encontraría un menor de edad y los tres mayores de edad tendrían anotaciones judiciales, de acuerdo con lo que pudieron establecer los investigadores del caso.

Cabe destacar que las autoridades dieron a conocer los antecedentes judiciales de los tres adultos asesinados en esta masacre. Ortega Gómez tiene una anotación por violencia intrafamiliar; Pemberthy Gómez cuenta con ocho antecedentes por lesiones personales, homicidio, secuestro simple y porte y tráfico de estupefacientes.

Finalmente, Villa Calderón también registra ocho anotaciones, siendo las más relevantes la que lo implican en delitos como lesiones personales, hurto, homicidio, porte de armas de fuego y porte y tráfico de estupefacientes. El menor de edad, según las autoridades, no tendría ningún proceso judicial en su contra.

A todas estas personas las asesinaron dentro de una vivienda de la vereda San Juan, zona rural de este municipio, la cual está a unos 40 minutos del casco urbano, luego de que hombres armados llegaran hasta el lugar y les dispararan en múltiples ocasiones hasta provocarles la muerte.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por quién dé información sobre los autores materiales e intelectuales de esta masacre, la octava que se registra este año en el departamento, según Indepaz.

“Le hemos pedido a las autoridades iniciar el trabajo operativo e investigativo para dar con el paradero de los responsables. Se presume que estas personas venían del municipio de Bello”, señaló el mandatario a través de sus redes sociales.