Medellín ya tiene aval ambiental para actualizar el POT: ¿qué cambia antes del debate?

Después de varios meses de mesas técnicas y negociación con las autoridades ambientales, Medellín superó uno de los filtros más importantes en la actualización de su Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
La Alcaldía anunció que alcanzó el consenso ambiental con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia, requisito indispensable antes de su fase final.
El acuerdo representa uno de los hitos centrales del POT, el instrumento que define cómo crecerá la ciudad, qué zonas podrán urbanizarse, cuáles deberán protegerse y bajo qué criterios se desarrollarán proyectos de vivienda, movilidad, espacio público e infraestructura durante los próximos años. Allí se incorporan la visión de ciudad a largo plazo.
Entérese: Así es muy difícil: 47 municipios en Antioquia tienen su ordenamiento territorial vencido