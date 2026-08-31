Medellín registra el desempleo más bajo del país: cayó a 7% en mayo-julio

Medellín y su área metropolitana consolidaron su buen momento en materia laboral. De acuerdo con el Dane, en el trimestre móvil mayo-julio de 2026, la tasa de desocupación cayó a 7%, frente al 7,3% registrado un año atrás, es decir 1,1 puntos porcentuales por debajo del desempleo nacional, que fue de 8,1%. Mientras tanto, 68.000 personas se sumaron a la población ocupada, según los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
Con este resultado, Medellín A.M. se ubicó como el área metropolitana con menor desempleo entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas medidas por la entidad.
La reducción fue de 0,4 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025. En paralelo, la cantidad de personas ocupadas llegó a aproximadamente 2,44 millones.