¿Los médicos recetan lo que usted necesita? Estudio cuestiona el marketing de las farmacéuticas

Según una nueva revisión Cochrane, los hábitos de prescripción del personal médico están notablemente influidos por las gratificaciones, los regalos y las invitaciones a restaurantes por parte de las empresas farmacéuticas, lo que conlleva que se prescriban más medicamentos, menos apropiados y más caros. Esto, según los autores, puede perjudicar gravemente tanto a los pacientes individuales como a los sistemas de salud.
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Las empresas farmacéuticas utilizan varias estrategias para promocionar y comercializar sus medicamentos. Entre otras, se incluyen las visitas presenciales a consultorios y hospitales por parte de representantes, pagos y obsequios, tales como invitaciones a restaurantes, gastos de viajes a congresos, ocio, honorarios por consultoría, honorarios por participar en juntas asesoras y publicidad.
Cuando tienen un nuevo medicamento, las empresas farmacéuticas fijan su objetivo en el personal médico, al que ofrecen invitaciones a restaurantes y otros obsequios o gratificaciones. Estos pagos y regalos dan lugar a que receten el medicamento promocionado por la empresa, el cual no siempre es necesario, ni es el más apropiado o asequible para el paciente.
La revisión incluyó 93 estudios de varios tipos. Casi todos estos estudios observaron patrones reales de prescripción en lugar de realizar experimentos controlados. La mayoría de los estudios (88 %) provinieron de Estados Unidos, en parte porque la ley Sunshine Act (2010) obliga a las compañías farmacéuticas a declarar públicamente la información de todos los pagos a personal médico, que se recopilan en una base de datos de búsqueda pública y analizable.