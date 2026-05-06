Más de 3.700 menores de edad han sido víctimas de violencia sexual en 2026

Ni siquiera en las escuelas, hogares y refugios las infancias están a salvo. No hemos llegado ni a la mitad de 2026 y la cifra es escalofriante: 3.773 menores de edad han sido víctimas de violencia sexual en lo corrido del año. Los abusadores son familiares, amigos, profesores, médicos, conocidos. Así lo informó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en su más reciente informe. La cifra es respaldada muy de cerca por informes de Medicina Legal, entidad que establece que este año, de los 4.572 exámenes médico-legales por presunto delito sexual, 3.456 han sido a menores de 18 años. La mayoría de las víctimas son niñas, con 3.251 de los casos (86%). Y el lugar donde más se atienden casos es Bogotá, con 797. En el vergonzoso top le siguen Valle del Cauca, con 401; Antioquia, con 228; Cundinamarca, con 179, y Atlántico, con 173. Por esta misma razón, en 2025 el Instituto brindó protección a 20.546 niños y niñas, lo que representa un aumento del 10 % frente a 2024, año en el que se reportaron 18.746 casos, y del 21 % en comparación con 2023, cuando se registraron 16.946.

En Antioquia la alerta ya se había encendido en años pasados. En un informe de 2025, la Alcaldía de Medellín aseguró que entre junio de 2024 y junio de 2025 se registraron 690 llamadas al 123 por casos de violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes. De ellos, el 43% se originaron en el hogar, mientras que el 24% de las agresiones se reportaron como ocurridas en transporte público (7%) y espacio público (7%). En cuanto a los casos ocurridos este año, uno de los que más encendió las alertas e hizo que la comunidad se tomara las calles ocurrió en Bogotá. Y es que, un hombre, funcionario del ICBF, fue el presunto perpetrador de los abusos. En marzo, en la localidad de San Cristóbal, en el sur de la capital, una familia denunció a Freddy Castellanos, quien fungía como cuidador en un jardín infantil. Aquella denuncia fue la punta del iceberg: la víctima no era una, eran 12. De las 12 víctimas del sospechoso, 2 fueron diagnosticadas con VIH, por lo que ahora, a raíz del abuso, deberán enfrentarse a duros tratamientos. No solo eso. Las familias denunciaron negligencia por parte de la institución educativa. “Las directivas del colegio nos evadieron totalmente como papás, nos evadieron. Antes ayudan a sacar al profesor”, se escucha decir a una madre que tiene tres niños inscritos en el CDI, quien hizo parte del grupo que fue a increpar al sospechoso. Lea más: Niño de cinco años murió tras brutal golpiza con correa que le dio su tío en el Huila “Si la profesora hubiera llamado directamente a la Policía, que lo capturen, allá estuviera por lo menos mientras se inicia el proceso para hacerle la investigación”, añadió la mujer. Además, otra de las madres, la señora Margie, le contó a El Tiempo cómo se enteró del abuso de su hija, y aseguró que la institución nunca le dijo que un hombre se haría cargo de ella: “Simplemente, este señor de 36 años llegó de un momento a otro y nadie nos avisó”. “Mi niña rompió su silencio y me dijo que su profesor, haciéndose el que jugaba, le daba besos en la boca y que eso era muy incómodo para ella”, continuó Margie, y añadió que: “mi niña habla muy bien y es perfectamente capaz de contar estas cosas porque yo, desde que ellos me entienden, les hablo de los peligros, de lo que está mal y del cuidado que deben tener”.

Las denuncias que atiende el ICBF en Colombia

Este año, los procesos de protección al menor por parte del ICBF son en total 11.617, de ellos salen los más de 3.700 casos de violencia sexual: el delito que más se presenta en los casos de restitución de derechos a menores que realiza la entidad. Puede leer: Proponen el sello “Espacio Libre de Abuso” en colegios: el proyecto que presentan en Antioquia para prevenir el abuso infantil La segunda razón más frecuente por la que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tuvo que intervenir en hogares estuvo relacionada con casos de omisión y negligencia por parte de padres y cuidadores. En total, la entidad reportó 3.738 ingresos por esta causa, especialmente de adolescentes entre los 12 y los 18 años. Después de esta problemática se ubicaron la violencia física, la violencia psicológica y el trabajo infantil. Actualmente, 67.551 niños, niñas y adolescentes permanecen bajo protección del Estado debido a distintas vulneraciones de derechos. De ellos, 39.626 son mujeres y 27.916 hombres.

En cuanto a las edades, 9.007 tienen entre 0 y 6 años; 18.105 son menores de hasta 12 años; 30.477 tienen hasta 18 años, y 9.705 ya alcanzaron la mayoría de edad. La mayoría de los menores protegidos son colombianos: 64.904. No obstante, el fenómeno migratorio ha incrementado la presencia de población venezolana en el sistema de protección. Según el más reciente reporte, hay 5.561 niños y niñas venezolanos bajo medidas del Estado. Dentro del grupo de menores cobijados por medidas de restablecimiento de derechos, 5.561 son susceptibles de adopción. De estos casos, 1.296 ya tienen fallo judicial, aunque aún no se ha ejecutado, mientras que 3.022 ya fueron presentados ante el Comité. Actualmente, 175 familias colombianas y 151 extranjeras permanecen en lista de espera para procesos de adopción.

¿Cómo denunciar casos de abuso a menores de edad?