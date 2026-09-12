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“Que vengan los triunfos, mi hermano. Bienvenido al verde”: el emotivo mensaje de René Higuita a James Rodríguez

René Higuita le dio la bienvenida a James Rodríguez a Atlético Nacional con un emotivo mensaje en el que destacó la historia y el sentimiento de la camiseta verdolaga.

  • René Higuita junto a James Rodríguez. FOTO PANTALLAZO TOMADO DE LAS REDES SOCIALES DE RENÉ HIGUITA
    René Higuita junto a James Rodríguez. FOTO PANTALLAZO TOMADO DE LAS REDES SOCIALES DE RENÉ HIGUITA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 42 minutos
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René Higuita le dio la bienvenida a James Rodríguez a Atlético Nacional con un mensaje cargado de cariño y sentimiento por la camiseta verdolaga.

“Te amamos, te amamos, bienvenido”, expresó el histórico arquero de Nacional al volante colombiano, antes de destacar lo que representa llegar al club antioqueño.

“Mi amigo James, bienvenido a nuestro amado Atlético Nacional”, agregó Higuita, quien recordó la historia que acompaña a la camiseta del conjunto verdolaga y el respaldo permanente de su afición.

“Esta camiseta tiene historia, tiene corazón y tiene una hinchada que siempre nos acompaña”, manifestó el exarquero, uno de los grandes ídolos en la historia de Atlético Nacional.

Finalmente, Higuita le deseó lo mejor a James en esta nueva etapa de su carrera y cerró con un mensaje que resume la ilusión que genera su llegada al equipo: “Que vengan los triunfos, mi hermano. Bienvenido al verde”.

El mensaje de Higuita se suma a las múltiples muestras de afecto que ha recibido James desde que se confirmó su llegada a Atlético Nacional, en un fichaje que ha generado gran expectativa entre los hinchas verdolagas.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué mensaje le envió René Higuita a James Rodríguez?
Higuita le dio la bienvenida a James a Atlético Nacional y le deseó muchos triunfos en su nueva etapa.
¿Qué destacó Higuita sobre Atlético Nacional?
Resaltó la historia, el corazón y el respaldo de la hinchada que representa la camiseta verdolaga.
¿Cómo cerró Higuita su mensaje?
Con una frase emotiva: “Que vengan los triunfos, mi hermano. Bienvenido al verde”.
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