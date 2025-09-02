x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

“Mi relación con Petro es profesional, a las jóvenes siempre las acusan de tener relaciones sexuales o amorosas con sus jefes”: Juliana Guerrero

Guerrero afirmó que conoció a Petro en campaña y recalcó que su relación con él es únicamente profesional.

  • Juliana Guerrero, próxima viceministra de Juventudes. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
hace 28 minutos
bookmark

En entrevista con Blu Radio, la próxima viceministra de Juventudes aseguró que su llegada al Gobierno responde a su trayectoria en la agenda juvenil y rechazó las versiones que vinculan su nombramiento con una relación personal con el presidente Gustavo Petro.

Guerrero recalcó que su vínculo con el presidente es “estrictamente profesional” y advirtió que los señalamientos en su contra son un reflejo del machismo que enfrentan las mujeres jóvenes en la política colombiana.

Noticia en desarrollo...

