“Mi relación con Petro es profesional, a las jóvenes siempre las acusan de tener relaciones sexuales o amorosas con sus jefes”: Juliana Guerrero

En entrevista con Blu Radio, la próxima viceministra de Juventudes aseguró que su llegada al Gobierno responde a su trayectoria en la agenda juvenil y rechazó las versiones que vinculan su nombramiento con una relación personal con el presidente Gustavo Petro.

Guerrero recalcó que su vínculo con el presidente es “estrictamente profesional” y advirtió que los señalamientos en su contra son un reflejo del machismo que enfrentan las mujeres jóvenes en la política colombiana.

Noticia en desarrollo...