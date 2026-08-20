Dos escoltas de la UNP se habrían reunido con cerebro del magnicidio de Miguel Uribe

La investigación por el magnicidio de Miguel Uribe abrió una nueva línea: una posible infiltración de su esquema de seguridad.

Según información conocida por Noticias RCN, los investigadores tienen bajo la lupa las antenas de los celulares de dos escoltas del entonces precandidato presidencial, que en dos fechas previas al atentado registraron movimientos coincidentes con el teléfono de uno de los condenados por el crimen.

La primera coincidencia se registró el 29 de enero de 2025, en el sector de Modelia, donde ocurrió el atentado. La segunda ocurrió a comienzos de abril, en inmediaciones del Congreso, cuando los celulares de los dos integrantes del esquema volvieron a aparecer junto al del condenado.

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