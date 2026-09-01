Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Tribunal Militar revive investigación al jefe de escoltas de Miguel Uribe por posible omisión antes del atentado

La investigación busca establecer si Víctor Hugo Gómez Velasco incurrió o no en el delito de prevaricato por omisión.

  • Miguel UribeTurbay, exsenador y precandidato presidencial asesinado en Bogotá en 2025. Foto: El Colombiano
    Miguel UribeTurbay, exsenador y precandidato presidencial asesinado en Bogotá en 2025. Foto: El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
hace 14 minutos
bookmark

El Tribunal Superior Militar y Policial ordenó revivir la investigación penal contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, quien estaba al frente del esquema de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay cuando ocurrió el atentado que terminó con su vida.

La decisión deja sin efecto el cierre del expediente que había sido ordenado en primera instancia y obliga a que el proceso continúe para determinar si el uniformado pudo tener algún tipo de responsabilidad penal por su actuación antes del ataque.

Noticia en desarrollo...

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos