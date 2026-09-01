Tribunal Militar revive investigación al jefe de escoltas de Miguel Uribe por posible omisión antes del atentado

El Tribunal Superior Militar y Policial ordenó revivir la investigación penal contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, quien estaba al frente del esquema de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay cuando ocurrió el atentado que terminó con su vida.

La decisión deja sin efecto el cierre del expediente que había sido ordenado en primera instancia y obliga a que el proceso continúe para determinar si el uniformado pudo tener algún tipo de responsabilidad penal por su actuación antes del ataque.

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