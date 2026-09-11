‘Milagro Week’: así funcionará la estrategia del Gobierno para atraer inversión y buscar un crecimiento del 6 %

El Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó una estrategia para buscar inversión nacional y extranjera y acelerar el crecimiento económico mediante la llamada “Milagro Week” o “Semana Milagro”, una iniciativa que estará a cargo del vicepresidente José Manuel Restrepo y que llevará a distintos países un portafolio de proyectos colombianos en sectores como infraestructura, energía, minería, comercio, industria, turismo, agricultura, vivienda y tecnología.
La estrategia quedó establecida en el Decreto 1373 del 9 de septiembre de 2026 y hace parte de las funciones asignadas a la Vicepresidencia para impulsar una economía con una meta de crecimiento de al menos 6 por ciento.