Millonarios contratos militares en la mira por costos y fallas

Dos contratos multimillonarios, que juntos suman $3.684 millones de dólares, están en el ojo del huracán por presuntos sobrecostos e incumplimientos, y plantean serios cuestionamientos a las inversiones que el presidente Gustavo Petro destina para el Sector Defensa al final de su mandato.
El más oneroso es el convenio con la firma sueca Saab, para la adquisición de 17 aviones de combate Gripen, por 3.652 millones de dólares ($16,5 billones de pesos), con los que se pretende reemplazar la flotilla obsoleta de cazas israelitas Kfir de la Fuerza Aeroespacial (ver la infografía).
El otro tiene un valor de $32,4 millones de dólares y fue signado con la empresa estadounidense Vertol Systems, con el objeto de brindar la reparación y mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17 de la Aviación del Ejército.
Los dos se firmaron en momentos en los que el Gobierno enfrenta un déficit fiscal que podría ser del 7,5 % del PIB al cierre del año, es decir, el segundo más grave de la historia, solo superado por el 7,8% registrado durante la pandemia de covid-19, según las proyecciones de Fedesarrollo.
Por esta razón, hay mucho más en juego que simplemente el reforzamiento de los sistemas de defensa, y debido a eso son tan preocupantes los vacíos que se ciernen sobre esos negocios.