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Autoridades inutilizaron 11 dragas que extraían oro para presunto grupo armado en el Bajo Cauca antioqueño

Estas unidades productivas estaban en capacidad de procesar cinco kilos y medio de metales preciosos con un valor comercial de $2.000 millones.

  • La operación fue realizadas por tropas del Ejército, la Armada y el CTI de la Fiscalía. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO DEL EJÉRCITO
    La operación fue realizadas por tropas del Ejército, la Armada y el CTI de la Fiscalía. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO DEL EJÉRCITO
  • Las once dragas procesaban mensualmente oro con un valor comercial cercano a los $2.000 millones. FOTOS: IMÁGENES SACADAS DE VIDEO EJÉRCITO
    Las once dragas procesaban mensualmente oro con un valor comercial cercano a los $2.000 millones. FOTOS: IMÁGENES SACADAS DE VIDEO EJÉRCITO
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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Un nuevo golpe dado por las autoridades en el Bajo Cauca antioqueño dejaría a las redes de minería ilegal, presuntamente ligada con grupos al margen de la ley, sin ingresos por cerca de 2.000 millones de pesos.

Le recomendamos leer: Golpe a la minería ilegal en San Carlos: Ejército destruyó maquinaria que movía $650 millones al mes

La operación que habría afectado las finanzas del Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, fue desarrollada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles, en articulación con la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros del Ejército, la Armada y el CTI de la Fiscalía.

En ella, los uniformados de esas fuerzas del Estado intervinieron 11 unidades productoras de minerales valiosos que estarían operando sin los permisos legales vigentes ni licencia ambiental.

Los complejos estaban ubicados en el sector de Guarumo, de Cáceres. Allí inutilizaron controladamente once dragas artesanales tipo buzo y 50 galones de ACPM, cuyo valor se acercaba a 280 millones de pesos.

Estas, de acuerdo con fuentes castrenses, le habrían pertenecido a la Subestructura Yeison Leudo Chaverra.

El cálculo, grosso modo es que dejarán así de sacar 5.500 gramos de oro mensuales de oro, avaluados a un valor comercial superior a los 2.000 millones de pesos.

Las once dragas procesaban mensualmente oro con un valor comercial cercano a los $2.000 millones. FOTOS: IMÁGENES SACADAS DE VIDEO EJÉRCITO
Las once dragas procesaban mensualmente oro con un valor comercial cercano a los $2.000 millones. FOTOS: IMÁGENES SACADAS DE VIDEO EJÉRCITO

En el último mes, este es por lo menos el segundo ataque de la Fuerza Pública a la minería ilegal en Antioquia. En la última semana de agosto, en la zona rural de San Carlos, Oriente antioqueño, también tropas de la Cuarta Brigada destruyeron maquinaria destinada, presuntamente, a la explotación ilícita de metales preciosos y permitió golpear una estructura productiva que podía generar ingresos cercanos a $650 millones mensuales.

Esa intervención se desarrolló en la vereda La Hondita, donde tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.°4 con apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, ubicaron una unidad de producción minera tipo socavón.

La operación no estuvo dirigida solo a retirar trabajadores o detener la actividad en el lugar. El objetivo principal fue afectar la capacidad técnica que permitía mantener en funcionamiento la explotación, según informó el Ejército.

También le sugerimos ver: Golpe a la minería ilegal en Bello: decomisan maquinaria valorada en $1.580 millones

Entre la maquinaria inutilizada quedaron dos motores diésel, tres motores eléctricos, dos motobombas y dos clasificadoras, además de una clasificadora de poleas.

También fueron afectados equipos y herramientas como una motosierra, dos taladros rotomartillo, dos carretillas y un tambor de extracción.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto dinero dejaría de recibir el Clan del Golfo por el golpe a la minería ilegal en Cáceres?
Las autoridades estiman que las estructuras de minería ilegal intervenidas dejarían de extraer oro por un valor comercial superior a $2.000 millones mensuales.
¿Dónde fueron intervenidas las unidades de minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño?
Las 11 unidades productoras de minerales valiosos fueron intervenidas en el sector de Guarumo, en el municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño.
¿Cuántas unidades de minería ilegal fueron intervenidas en Cáceres?
Las autoridades intervinieron 11 unidades productoras de minerales valiosos que, según las fuentes militares, operarían sin los permisos legales vigentes ni licencia ambiental.
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