Autoridades inutilizaron 11 dragas que extraían oro para presunto grupo armado en el Bajo Cauca antioqueño

Un nuevo golpe dado por las autoridades en el Bajo Cauca antioqueño dejaría a las redes de minería ilegal, presuntamente ligada con grupos al margen de la ley, sin ingresos por cerca de 2.000 millones de pesos.

Le recomendamos leer: Golpe a la minería ilegal en San Carlos: Ejército destruyó maquinaria que movía $650 millones al mes

La operación que habría afectado las finanzas del Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, fue desarrollada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles, en articulación con la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros del Ejército, la Armada y el CTI de la Fiscalía.

En ella, los uniformados de esas fuerzas del Estado intervinieron 11 unidades productoras de minerales valiosos que estarían operando sin los permisos legales vigentes ni licencia ambiental.

Los complejos estaban ubicados en el sector de Guarumo, de Cáceres. Allí inutilizaron controladamente once dragas artesanales tipo buzo y 50 galones de ACPM, cuyo valor se acercaba a 280 millones de pesos.

Estas, de acuerdo con fuentes castrenses, le habrían pertenecido a la Subestructura Yeison Leudo Chaverra.

El cálculo, grosso modo es que dejarán así de sacar 5.500 gramos de oro mensuales de oro, avaluados a un valor comercial superior a los 2.000 millones de pesos.